L'ottavo capitolo de Il Paradiso delle Signore comincerà lunedì 11 settembre alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai, ma anche in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily ideata da Giannandrea Pecorelli, riguardo la puntata di lunedì 18 settembre, evidenziano che la famiglia Puglisi si troverà immersa nella nuova realtà meneghina nella quale si è gioco forza dovuta catapultare. Ciro (Massimo Cagnina), intanto, sarà in procinto di vivere il suo primo giorno da barista del Gran Caffè Amato, nel frattempo Lucia Giorgi darà le dimissioni come Venere dell'atelier milanese.

Complice il posto vacante, Maria (Chiara Russo) penserà bene di proporrà la sorella Agata (Silvia Bruno) come nuova Venere, sebbene la sarta sarà conscia che il padre Ciro difficilmente approverà tale eventualità. Matteo Portelli (Danilo D'Agostino), invece, proseguirà nella sua ricerca di Marcello Barbieri (Pietro Masotti), ma il fratellastro sarà impegnato a tentare di consolare Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina). Matilde Frigerio (Chiara Baschetti), in ultimo, si cospargerà il capo di cenere con Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), facendogli sapere che ha assunto Lucia come capo commessa di GMM non sapendo che lavorasse sino a poco tempo prima per il Paradiso delle Signore.

Ciro vivrà il suo primo giorno da barista in Caffetteria

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 8, in merito all'episodio del 18 settembre, anticipano che dopo essersi fatto le ossa durante l'inaugurazione malgrado la poca esperienza, Ciro sarà in procinto di vivere il suo primo giorno da barista al Gran Caffè Amato.

Senza alcun preavviso, invece, a dare le dimissioni per il ruolo di Venere sarà Lucia Corsi, quindi Maria coglierà la palla al balzo proponendo Agata per rimpiazzarla come commessa, malgrado la ragazza di Partanna sospetterà a ragion veduta che il padre potrebbe non essere affatto d'accordo.

Matilde si scuserà con Vittorio per aver assunto Lucia a Galleria Milano Moda

Le trame della soap opera italiana, per ciò che concerne la puntata di lunedì 18 settembre, riportano che la ricerca del fratellastro proseguirà da parte di Matteo, ma Marcello sarà indaffarato a tentare invano di consolare la fidanzata Adelaide dispiaciuta per l'assenza della figlia.

Odile, difatti, non si presenterà a Milano, a Villa Guarnieri, come aveva promesso, quindi la contessa sarà sofferente per la lontananza dalla figlia e desidererà stare da sola.

Matilde, infine, affiderà il ruolo da capo commessa a Lucia, ma quando Frigerio si accorgerà che Corsi era una ex dipendente del Paradiso si sentirà costernata e chiederà scusa a Vittorio.