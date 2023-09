Mercoledì 27 settembre 2023 su Real Time andrà in onda la terza puntata di Matrimonio a prima vista 11.

Stando alle anticipazioni relative la luna miele delle tre coppie, non tutte riusciranno a trovare la giusta sintonia. In particolare Juanchi e Gianna trascorreranno i primi giorni separatamente, Valentina e Ale avranno la prima discussione, al contrario tra Sonia e Alberto proseguirà tutto a gonfie vele.

Come andranno i viaggi di nozze

Terminati i festeggiamenti nuziali, in occasione della terza puntata di Matrimonio a prima vista 11 i telespettatori potranno vedere le tre coppie alle prese le rispettive lune di miele.

Juanchi e Gianna voleranno in Repubblica Domenicana, paese d'origine dello sposo. Dopo alcuni giorni trascorsi insieme, pare che la sposa inizierà a conoscere alcuni lati caratteriali del marito che non le piaceranno affatto, anche se sarà intenzionata ad andare oltre le prime impressioni. Tuttavia i due coniugi trascorreranno i primi giorni della luna di miele separatamente.

Per Valentina e Alessandro la luna di miele inizierà in salita: i due cominceranno ad avere le prime discussioni e la sposa avrà una crisi di pianto. Tuttavia in seguito i due coniugi riusciranno ad avere un chiarimento, al punto che capiranno di avere una grande intesa mentale.

L'unica coppia che sembra non avere problemi è quella formata da Sonia e Alberto: tra i due è scoccata subito la scintilla, tanto che durante il viaggio di nozze in Madagascar risulteranno molto complici.

Durante la prima notte di nozze, i due passeranno parte del tempo a scambiarsi coccole e baci.

Chi sono i sei protagonisti

Le coppie di questa edizione del programma sono tre. La prima è quella formata da Juanchi e Gianna. Lui è originario della Repubblica Domenicana ma vive in Italia da quando ha 9 anni: lavora come operaio e ha studiato all' alberghiero, mentre attualmente segue un corso per diventare interior design.

Lei ha 28 anni ed è di Eraclea, è laureata in giurisprudenza e si occupa di selezione del personale per un'azienda; nel tempo libero ama lavorare con l’uncinetto e dipingere.

La seconda coppia è quella formata da Valentina e Alessandro. Lei ha 29 anni, è originaria di Bergamo e per anni ha girato il mondo come animatrice nei villaggi turistici, attualmente lavora in un'agenzia viaggi; ha uno speciale rapporto con la mamma, tanto da considerarla la sua roccia.

Lui ha 26 anni, è originario di Milano e lavora nel settore dell'informatica come programmatore in una grande azienda.

La terza coppia è invece quella composta da Sonia e Alberto. Lei ha 27 anni e si occupa di disegno e lavora per una multinazionale di elettrodomestici. Lui ha 28 anni, abita a Nova Milanese, è un libero professionista e un deejay per passione.