Tra una settimana inizierà la 23^ edizione di Amici: la prima puntata andrà in onda domenica 24 settembre, mentre il daytime ripartirà da lunedì 25 alle ore 16:10 circa. Pochi cambiamenti nel cast fisso del talent-show: solo Arisa ha lasciato la cattedra e il suo posto è stato affidato ad Anna Pettinelli, confermato il "duo" Zerbi-Cuccarini per la categoria canto. Voci ancora tutte da verificare, intanto, parlano del possibile esordio di Isobel Kinnear nel corpo di ballo dei professionisti dopo il 2° posto da allieva.

I protagonisti del nuovo Amici

Squadra che vince, non si cambia: deve aver pensato questo Maria De Filippi quando ha messo su il cast della nuova edizione di Amici, che debutterà sul piccolo schermo domenica 24 settembre.

Stando alle notizie che sono girate sul web durante l'estate, la conduttrice non avrebbe mandato via nessuno dei professori che hanno contribuito al successo della passata stagione del talent-show.

Una sostituzione, però, c'è stata ed è avvenuta tra i tutor della categoria canto: Arisa ha scelto di tornare in Rai (più precisamente sarà giudice di The Voice Kids 2) e per questo è stata richiamata Anna Pettinelli.

La speaker radiofonica ha ufficializzato il suo rientro nella commissione interna sia sui social network che nelle interviste che ha rilasciato in questo periodo: la romana torna in cattedra dopo un solo anno di pausa (era stata proprio la cantante potentina a prendere il suo posto a settembre 2022).

Il 'trio' di docenti di Amici

I professori di canto di Amici 23, dunque, sono: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Questo "trio" ha già animato la 21esima edizione del talent-show, quindi dalla prossima settimana si ricomporrà anche davanti alle telecamere per la gioia del pubblico che ama assistere anche agli scontri tra i tutor dei ragazzi.

A proposito degli allievi, saranno scelti nel corso della registrazione prevista per giovedì 21 settembre: al termine delle prime riprese stagionali del talent-show, infatti, trapeleranno le anticipazioni con i nomi di tutti i cantanti e i ballerini che otterranno la maglia da titolare.

Tutti i componenti della classe 2023/2024, andranno a vivere nella casetta che da diversi anni ospita i protagonisti del format dall'ingresso nella scuola all'eliminazione, sempre che non riescono ad accedere alla finalissima di maggio a conclusione di un difficile percorso che solitamente dura otto/nove mesi.

Un gradito ritorno ad Amici

Un'indiscrezione che sta impazzando sul web dallo scorso 15 settembre, invece, sostiene che nel cast fisso di Amici potrebbe debuttare anche una ragazza che l'anno scorso ha conquistato professori, giudici e pubblico con talento e simpatia.

Si dice, infatti, che Isobel Kinnear avrebbe confidato ad alcuni fan che presto sarebbe tornata nella scuola in un ruolo inedito, quello di ballerina professionista. La danzatrice di origini australiane, dunque, potrebbe aver accettato di rimanere in Italia nonostante tantissime compagnie le abbiano offerto contratti di lavoro in giro per il mondo: la fidanzata di Cricca avrebbe optato per affiancare i nuovi allievi nelle coreografie che dovranno proporre nelle puntate pomeridiane e poi in quelle serali.