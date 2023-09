Anche se non è più nel cast di Uomini e donne da quasi un anno, Ida Platano continua ad essere bersaglio di critiche e offese sui social network. Qualche giorno fa, però, la parrucchiera ha deciso di aprire una rubrica dove tutti i suoi hater potranno sfogarsi e dirle qualsiasi cattiveria: il 16 settembre la bresciana ha iniziato a rendere pubblici i messaggi di chi la insulta come madre e come fidanzata.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e donne

Nel rispetto di quello che ha anticipato qualche giorno fa, oggi Ida ha mostrato ai suoi follower di Instagram un paio di insulti che ha ricevuto da una hater.

"Ma tuo figlio esiste?", inizia così uno dei messaggi che Platano ha reso pubblici nel pomeriggio per far capire cosa le scrivono alcune persone sui social network.

Questa "odiatrice" (della quale la parrucchiera ha mostrato nome e cognome tra le sue Stories), poi ha spostato la sua attenzione su Alessandro e ha aggiunto: "Lui è un bravo ragazzo, lei un'approfittatrice".

"Peccato che in privato parli male di entrambi", ha risposto la dama di Uomini e donne facendosi una risata virtuale.

Quando ha indetto questa particolare rubrica, infatti, la siciliana ha precisato di non soffrire più per le offese che le vengono fatte dagli sconosciuti, anzi ormai si è abituata e pensa che si tratti solo di gente invidiosa della sua felicità.

Il botta e risposta lontano da Uomini e donne

In un altro commento che ha ricevuto sempre dalla stessa persona, Ida viene accusata di non essere realmente felice come dimostra nelle foto e nei video che carica su Instagram.

"Usi quel poverino solo per il cash", è l'altra offesa che Platano ha mostrato ai fan il 16 settembre.

La rubrica "Sfogatevi con Ida", dunque, è stata ufficialmente aperta e in futuro potrebbe regalare parecchi spunti di discussione.

La storica protagonista di Uomini e donne ha trovato il modo per rimanere al centro dell'attenzione mediatica nonostante le sue apparizioni in tv siano ridotte al minimo da quasi un anno a questa parte.

Da quando si è fidanzata con Alessandro, infatti, la bresciana è tornata agli Elios solo due o tre volte e sempre in qualità di ospite "di passaggio".

In estate si è vociferato di una possibile promozione di Ida al ruolo di opinionista fissa, ma il tutto si è rivelato infondato quando sono ricominciate le registrazioni e a commentare le puntate sono stati solo Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino.

Attesa per l'ospitata a Uomini e donne

I fan della coppia formata da Ida e Alessandro, però, tra pochi giorni potranno gioire: i due saranno ospiti di una delle puntate di Uomini e donne che andranno in onda tra il 18 e il 21 settembre.

Platano e Vicinanza hanno partecipato alla terza registrazione della nuova edizione del dating-show (quella che si è svolta il 29 agosto), quindi i telespettatori li rivedranno su Canale 5 attorno alle metà della settimana prossima.

Le anticipazioni fanno sapere che la parrucchiera e l'imprenditore sono felicissimi e non escludono una convivenza in futuro, magari a Salerno dove lui ha un'attività di famiglia.

Quando sono stati ospiti agli Elios, la dama e il cavaliere non hanno incrociato l'ex di lei che per anni ha cercato di intromettersi nella loro conoscenza: Riccardo Guarnieri, infatti, è assente nel parterre da quando sono ripartite le riprese e nessuno ha mai spiegato il perché.

Stesso discorso va fatto per Armando Incarnato, che da fine agosto non si è visto neppure una volta in studi: la conduttrice Maria De Filippi non ha fatto nessuno accenno a lui o al motivo della sua mancata partecipazione alle puntate della stagione 2023/2024.