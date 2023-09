Grazie al "mi piace" che Gianmarco Petrelli ha messo al tweet di un fan di Amici, è emerso un certo malcontento per una scelta che un'amatissima ex allieva ha fatto di recente. Sui social network, infatti, in parecchi stanno storcendo il naso per il fatto che Isobel Kinnear è entrata a far parte del gruppo dei professionisti: l'australiana, infatti, ha detto no a tante offerte di lavoro per essere nel corpo di ballo del talent-show al quale ha partecipato pochi mesi fa.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Nonostante molte compagnie di danza le abbiano proposto contratti annuali, Isobel ha deciso di restare "fedele" al programma che l'ha scoperta artisticamente meno di un anno fa: da metà settembre, infatti, la ballerina è una professionista di Amici.

Anche se non si è ancora esibita per dimostrare le coreografie che dovranno eseguire sul palco i nuovi allievi della scuola (probabilmente debutterà in questo ruolo domani, quando ci sarà la registrazione della seconda puntata), l'australiana era dietro le quinte all'esordio e ha prestato voce e immagine ad uno degli sponsor della 23esima edizione del talent-show (gomme da masticare).

La seconda classificata della categoria danza dell'anno scorso (quarta se si considerano anche i cantanti che hanno partecipato alla finale), dunque, d'ora in poi affiancherà Giulia Stabile, Francesca Tocca, Umberto Gaudino e tutti gli altri ballerini del cast fisso della trasmissione di Maria De Filippi.

Il parere di chi guarda Amici

Molti fan di Amici, però, non sono contenti del fatto che Isobel è entrata a far parte dei professionisti della scuola, soprattutto considerando le tantissime proposte di lavoro che ha avuto durante la finale di maggio scorso.

A rendere pubblico il parere di una fetta di pubblico, è stato il "like" che Gianmarco Petrelli (anche lui allievo della 22esima edizione) ha messo ad un tweet che ha raccolto oltre mille apprezzamenti e decine di condivisioni.

"No Iso, ma perché sei rimasta lì con tutto il talento e le offerte lavorative che hai", è questo il pensiero che il giovane danzatore ha apprezzato su Twitter (o X) attirando l'attenzione dei curiosi.

In parecchi hanno concordato con questa opinione, anche perché Isobel è considerato uno dei talenti più evidenti che sono passati dalla scuola negli ultimi anni, un "diamante" che meriterebbe più di qualche coreografia da dimostrare sul palco una volta a settimana.

Attesa per le anticipazioni di Amici

Nell'attesa che Isobel risponda alla curiosità di molti sul perché ha scelto di restare nel cast del talent-show anziché avventurarsi in esperienze professionali in Italia o all'estero, i fan sono in attesa di scoprire cosa accadrà domani pomeriggio.

Venerdì 29 settembre, infatti, è prevista la registrazione della seconda puntata di Amici 23 (quella che andrà in onda su Canale 5 domenica 1° ottobre a partire dalle ore 14), la prima che vedrà gli allievi confrontarsi con gare, sfide e compiti assegnati dai professori.

Le squadre del pomeridiano si sono formate e per ora è Emanuel Lo quello con il maggior numero di talenti a disposizione: il maestro di hip-hop può contare su 5 alunni, mentre Anna Pettinelli, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano solamente su 2.

Le anticipazioni che trapeleranno al termine delle riprese, sveleranno le prime preferenze degli insegnanti ma anche le classifiche che saranno generate dai voti dei giudici della giornata (dovrebbero essere uno per il canto e uno per il ballo).

L'ospite dello speciale sarà Angelina Mango, che già la volta scorsa ha svelato che avrebbe cantato il suo nuovo singolo.