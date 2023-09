Con le scelte degli dei talenti contesi di Amici 23, si sono completate le squadre del pomeridiano della nuova edizione. "Due di picche" per Raimondo ed Anna da parte di Matthew, Mew e Sofia; gioie, invece, sia per Lorella Cuccarini che per la maestra Celentano. Ad avere il team più numeroso, però, ad oggi è Emanuel Lo che può contare su ben 5 ballerini della classe.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Quando manca ancora qualche giorno alla registrazione della seconda puntata di Amici (attualmente prevista per venerdì 29 settembre), i fan sono stati aggiornati sulle decisioni che alcuni allievi del cast hanno preso subito dopo lo speciale di domenica scorsa.

Dei 20 ragazzi che hanno ottenuto un banco al debutto, 5 erano "contesi" tra due professori: i daytime che sono andati in onda ieri oggi, infatti, hanno fatto chiarezza sui team che si sono formati all'inizio dell'edizione 2023/2024.

Per quanto riguarda la categoria canto, Matthew e Mew hanno dovuto scegliere il loro tutor: il primo ha optato per Rudy Zerbi e la seconda per Lorella Cuccarini. Entrambi i giovani, però, hanno detto "no" ad Anna Pettinelli che li avrebbe fortemente voluti nel suo gruppo.

Sul fronte ballerini, sia Dustin che Marisol hanno deciso di farsi seguire da Alessandra Celentano, mentre Sofia ha preferito Emanuel Lo.

Le formazioni nella scuola di Amici

A fronte di queste scelte, è possibile stilare l'elenco delle squadre che parteciperanno alla fase pomeridiana di Amici 23, quella che si concluderà in primavera con l'inizio del serale.

Il team più numeroso è quello di Emanuel Lo: il maestro di hip-hop ha voluto con sé Chiara, Kumo, Simone, Elia e Sofia.

Lorella Cuccarini ha scelto quattro cantanti: Sarah, Mida, Francesco e Mew.

Nel gruppo capitanato da Rudy Zerbi, invece, possiamo trovare: Holden, Petit, Lil Jolie e Matthew.

Tre talenti anche per Anna Pettinelli: Ezio, Holy Francisco e Stella.

Gli altri professori della commissione interna per adesso seguono solamente due titolari ma l'anno scolastico è appena iniziato e molte cose possono ancora cambiare.

Alessandra Celentano è la tutor di Dustin e Marisol, Raimondo Todaro di Nicholas e Gaia.

Primo bilancio sui docenti di Amici

A pochi giorni dall'inizio della 23esima edizione di Amici, dunque, il professore con la squadra più "popolata" è Emanuel Lo mentre quelli con meno allievi sono Celentano e Todaro.

La maestra di danza classica, inoltre, ha rischiato di rimanere senza alunni perché sia Dustin che Marisol erano richiesti anche dai colleghi: se i ballerini avessero fatto altre scelte, Alessandra avrebbe cominciato l'anno scolastico senza un team.

La professoressa, però, è già ripartita alla grande informando i ragazzi del regolamento che ha creato: sia i cantanti che i danzatori dovranno rispettare regole molto ferree se vogliono andare avanti nel percorso.

Holy Francisco, invece, si è già fatto notare in negativo: in un fuori onda, infatti, il giovane ha detto di Zerbi "gli faccio un c... così", un'espressione che all'insegnante non è piaciuta affatto e che è stata punita con un richiamo e un compito da preparare durante la settimana.