Manca sempre meno al debutto della 23esima edizione di Amici: la prima puntata andrà in onda il 24 settembre, ma sarà registrata con qualche giorno d'anticipo. Stando a quello che riporta la pagina Twitter "Amici Notizie", le prime riprese stagionali del dating-show sono previste mercoledì 20: quel giorno saranno scelti i nuovi allievi della scuola e verrà presentata ufficialmente la commissione interna che li guiderà fino alla fase serale.

Aggiornamenti sulla programmazione di Amici

La scuola di Amici riaprirà domenica 24 settembre: quel giorno, infatti, su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della nuova edizione, quella in cui sarà formata la classe.

Come accade da diversi anni a questa parte, però, lo speciale con il quale il talent-show tornerà a far compagnia ai telespettatori non sarà in diretta: il cast si ritroverà in studio per partecipare alle prime riprese stagionali del format condotto da Maria De Filippi.

Su Twitter sta già circolando la data in cui è prevista la registrazione che darà il via ad Amici 23: "Ci siamo, la prima è mercoledì 20 settembre"; prossimamente potrebbero esserci dei cambiamenti e le riprese potrebbero essere anticipate oppure posticipate rispetto al giorno in sono fissate al momento.

Chi ha lasciato la cattedra di Amici

Nella puntata con la quale Amici tornerà su Canale 5 dopo oltre quattro mesi di stop, saranno scelti gli allievi della classe 2023/2024: toccherà ai professori selezionare i migliori cantanti e ballerini che si sono presentati ai casting durante le vacanze.

A proposito della commissione interna, anche se mancano ancora un po' di settimane al debutto si conoscono già tutti i suoi componenti.

Nei giorni scorsi, infatti, Anna Pettinelli ha ufficializzato il suo rientro nel cast con una serie di Instagram Stories: la speaker radiofonica è stata richiamata da Maria De Filippi per sostituire Arisa, che dal prossimo autunno sarà giurata di The Voice Kids di Antonella Clerici.

Questo è l'unico cambiamento che la conduttrice ha apportato alla rosa degli insegnanti della scuola: riconfermati Zerbi e Cuccarini per la categoria canto, Emanuel Lo, Celentano e Todaro per la danza.

Chi otterrà un banco ad Amici

Nel corso del primo speciale della nuova edizione di Amici, dunque, gli aspiranti allievi conosceranno il loro destino: i docenti del cast dovranno scegliere un numero limitato di talenti da arruolare nelle loro squadre, anche se nella fase pomeridiana non sono previsti confronti tra team come al serale.

Ogni settimana, poi, i titolari dovranno riconfermarsi con esibizioni sempre più difficili o vincendo le sfide con gli esterni: solo chi riuscirà ad arrivare alle puntate di febbraio/marzo potrà giocarsi la possibilità di partecipare al prime time.

Alla registrazione di mercoledì 20 settembre (la data potrebbe cambiare nei prossimi giorni, ma al momento è questa), prenderanno parte anche alcuni ospiti: sono previsti i ritorni in studio di Mattia Zenzola e Angelina Mango (primo e seconda della scorsa edizione), ma anche le presenze di diversi personaggi famosi; alla puntata d'esordio del talent Mediaset potrebbero partecipare: l'amatissimo attore turco Can Yaman, la conduttrice Alessia Marcuzzi e il registra Leonardo Pieraccioni.

Il compito di questi Vip, sarà quello di consegnare la maglia ai ragazzi che otterranno un banco per volere dei professori: tra questi potrebbe esserci anche Mezkal, un cantante al quale Rudy ha promesso un'altra possibilità.