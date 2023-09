Terra amara continua a raccontare le vicende dei protagonisti di Cukurova e le anticipazioni annunciano che Behice avrà le ore contate. Presto Zuleyha riceverà importanti informazioni dall'investigatore privato, ma Sevda si rivelerà fondamentale per incastrare la zia di Mujgan. La donna, grazie al suo vicino, confermerà che Behice si è introdotta in casa sua per lasciare i gioielli di Hunkar. Zuleyha non perderà altro tempo e accuserà pubblicamente di omicidio la zia di Mujgan: questa volta, però, avrà a disposizione tutte le prove del caso

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha trova le prove per incastrare Behice

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che nelle prossime puntate la situazione di Behice si farà complicata.

Se in un primo momento la donna riuscirà a continuare la sua vita impunita nonostante l'omicidio di Hunkar, tutto cambierà all'improvviso. Zuleyha assumerà un investigatore privato che proverà che Behice è un'assassina. Dal rapporto del detective emergerà che Behice ha ucciso i suoi due mariti, facendo certificare la loro morte per infarto dal fratello medico. Inoltre verrà ritrovata l'arma del delitto di Hunkar, ma le sorprese non finiranno qui, perché a dare conferma della colpevolezza di Behice sarà Sevda.

Anticipazioni prossime puntate: Sevda e Zuleyha unite per la giustizia

Le prossime puntate di Terra amara vedono in primo piano la scoperta della verità sull'omicidio di Hunkar. Sevda darà a Zuleyha la prova mancante per incastrare definitivamente Behice.

La ex cantante racconterà che un suo vicino ha visto la zia di Mujgan introdursi in casa sua per lasciare i gioielli della defunta Hunkar. Grazie a questa testimonianza non ci saranno più dubbi sulla colpevolezza di Behice e non resterà che fare giustizia. Zuleyha non esiterà ad affrontare la zia di Mujgan in pubblico, sbugiardandola davanti a tutte le personalità di Cukurova e lo farà prima di andare a dire tutto a Demir.

Behice nega le accuse, ma le prove sono schiaccianti

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha accuserà Behice pubblicamente per aver tolto la vita a Hunkar. La zia di Mujgan non si lascerà intimidire, certa che la donna non abbia prove schiaccianti contro di lei. Tuttavia, quando Zuleyha mostrerà una per una le prove raccolte, Behice inizierà a tremare, ma non ammetterà le sue colpe.

La signora Altun avrà accuse anche per Mujgan, colpevole di aver coperto sempre sua zia, come prima aveva fatto con suo padre. Successivamente Zuleyha consiglierà a Behice di andare a costituirsi prima che Demir venga a sapere tutto, perché Yaman non avrà nessuna pietà di lei.