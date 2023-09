Quando mancano poche settimane all'inizio della 23esima edizione di Amici, i fan conoscono già la commissione interna che seguirà i nuovi allievi da fine settembre a metà maggio. L'unico cambiamento riguarda la categoria canto: Arisa è stata sostituita da Anna Pettinelli dopo un solo anno. La speaker ha rilasciato diverse interviste in occasione di un'ospitata al Festival del Cinema di Venezia, e ha spiegato come Maria De Filippi le ha chiesto di tornare e se intende rivaleggiare ancora con Rudy Zerbi.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Amici 23 partirà domenica 24 settembre con la formazione della nuova classe ma anche con la presentazione dei professori che per tutto l'anno scolastico faranno da tutor ai cantanti e ai ballerini del cast.

Per tutta l'estate si è parlato delle sostituzioni che la conduttrice avrebbe potuto apportare alla commissione interna e quelli più a rischio sono sempre stati Arisa e Raimondo Todaro.

Notizia di circa una settimana fa, però, è che il maestro di balli latinoamericani è stato riconfermato anche grazie alla vittoria del suo "pupillo" Mattia Zenzola, mentre la cantante ha lasciato la cattedra per diventare giudice di The Voice Kids su Rai 1.

Maria De Filippi, dunque, ha dovuto rimpiazzare un solo insegnante e per farlo non è andata troppo lontano, tant'è che si è affidata ad una vecchia conoscenza del suo talent-show.

Le parole della ritrovata docente di Amici

Intervistata da Tag24 e da Super Guida Tv in occasione della sua partecipazione ad un evento del Festival del Cinema di Venezia, Anna Pettinelli ha confermato che a fine settembre tornerà a ricoprire il ruolo di insegnante di Amici.

Quando le è stato domandato come ha saputo che sarebbe rientrata nel cast del talent-show dal quale è mancata solo un anno, la romana ha risposto: "Me l'ha chiesto Maria De Filippi, come è nel suo stile, quindi senza punti di domanda. Mi ha detto Anna, torni".

"Tutto molto semplice e poi lei sapeva che sarei tornata volentieri, quindi è stato bello ricevere la sua telefonata", ha proseguito la ritrovata professoressa di canto.

"Siamo ancora una squadra", ha chiosato la speaker radiofonica in merito al suo imminente ritorno in cattedra al fianco di Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

La frecciatina al collega di Amici

"Sono molto contenta di tornare perché ho ottimi rapporti con tutti. Poi sapevo che non era un addio ma un arrivederci", ha detto ancora Anna ai microfoni di Super Guida Tv.

Rientrando nel cast di Amici, Pettinelli potrebbe riaccendere una rivalità che per anni ha intrattenuto i telespettatori, quella con Rudy Zerbi.

Quando le è stato chiesto se anche nel corso della 23esima edizione del talent-show si scontrerà con il collega come è capitato tante volte in passato, la romana ha risposto: "Non saprei, se non andremo d'accordo lo vedrete".

"Tutto quello che vedete tra noi in tv non è preordinato, non seguiamo nessun copione", ha aggiunto la ritrovata insegnante della scuola più famosa d'Italia.

Con il ritorno di Anna Pettinelli, la commissione interna 2023/2024 è al completo: per il canto sono stati riconfermati Zerbi e Lorella Cuccarini, per la danza il "trio" Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

La prima puntata sarà trasmessa su Canale 5 domenica 24 settembre ma, salvo cambi di programma, dovrebbe essere registrata con qualche giorno d'anticipo. Le anticipazioni chiariranno quanti e quali aspiranti allievi otterranno la maglia da titolari e se tra loro ci sarà anche Mezkal, il cantautore al quale Rudy ha promesso un banco prima dell'inizio del serale della passata stagione.