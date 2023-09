Maria De Filippi smaschera la registrazione della prima puntata del pomeridiano di Amici 23, il fortunato talent show tornato in onda da questa domenica 24 settembre su Canale 5.

In uno dei momenti della puntata di questa settimana, la conduttrice del talent show Mediaset non ha nascosto agli spettatori che la trasmissione fosse registrata, senza mentire quindi su una ipotetica finta diretta.

Maria De Filippi smaschera la registrazione di Amici 23 e non finge

Nel dettaglio nel corso della prima puntata di Amici 23, Maria De Filippi ha smascherato la registrazione svelando apertamente di non essere in diretta tv.

"La trasmissione è registrata e andrà in onda di domenica, non so quindi adesso che ora è", ha dichiarato la conduttrice durante un segmento del talent show dove era in compagnia della cantante Annalisa.

Insomma, la conduttrice di Amici 23 a differenza di altri conduttori e volti noti del piccolo schermo, non ha mentito come avrebbero potuto fare altri conduttori che, in passato, hanno finto di essere in diretta tv con le loro trasmissioni.

Maria De Filippi preferisce sempre la verità e con i suoi affezionati spettatori non riesce mai a fingere e mentire.

Anna Pettinelli ritorna a far parte del cast di Amici 23

Intanto, nel corso della prima puntata di questa nuova attesissima edizione di Amici 23, Maria De Filippi ha consegnato le prime maglie agli allievi che sono stati scelti dagli insegnanti della scuola.

Tra i ritorni più attesi di questa edizione vi era quello di Anna Pettinelli che, dopo un anno di assenza, è rientrata a far parte del cast di professori della scuola più famosa d'Italia.

Un rientro in scena che non è passato affatto inosservato, dato che Anna Pettinelli ha subito riconquistato il gradimento degli spettatori social del talent show di Canale 5, pronti a fare il tifo per lei.

La nuova programmazione di Amici 23 su Canale 5: torna il daytime dal 25 settembre

Con il ritorno di Amici 23 nella fascia della domenica pomeriggio, al posto della soap opera turca Terra amara, ci sarà spazio anche per il ritorno del talent show nel daytime feriale di Canale 5.

Da lunedì 25 settembre, il pomeridiano feriale di Amici sarà in onda subito dopo Uomini e donne, nella fascia oraria che va dalle 16:10 alle 16:40 circa.

Di conseguenza, il talent show toglierà spazio alla soap La Promessa che, dal prossimo lunedì pomeriggio, slitterà alle 16:40 con puntate ridotte della sola durata di 15 minuti al giorno, dopodiché la linea verrà lasciata a Pomeriggio 5 di Myrta Merlino.