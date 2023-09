Cosa succederà nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne previste tra settembre e ottobre su Canale 5? Le anticipazioni sul dating show ideato e condotto da Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per le nuove vicende sentimentali di Gemma Galgani, la quale tornerà al centro dell'attenzione per il suo rapporto con Maurizio.

Nessun ritorno, invece, per Riccardo e Armando: contrariamente alle aspettative dei fan e spettatori del programma, i due cavalieri non rimetteranno piede in studio.

Gemma si lascia andare con Maurizio: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che si continuerà a parlare delle vicende di Gemma Galgani.

La dama torinese, infatti, resterà al centro dell'attenzione e delle dinamiche del talk show, complice il suo rapporto con il cavaliere Maurizio.

La frequentazione tra i due andrà avanti positivamente e, nel corso delle prossime puntate di questa stagione, Gemma deciderà di lasciarsi andare totalmente con Maurizio.

I due vivranno delle nuove esterne che si preannunciano intense e ricche d'amore: non mancheranno i baci appassionati che verranno prontamente commentati in studio da Tina, la quale non risparmierà delle frecciatine nei confronti della dama torinese.

Armando e Riccardo restano a casa: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che non ci sarà spazio neppure per il ritorno in scena di Armando e Riccardo.

Dopo la loro assenza nel corso delle prime puntate di questa edizione, in tanti avevano sperato in un ritorno in scena della coppia nei prossimi appuntamenti del programma, ma non sarà così.

Armando e Riccardo resteranno a casa e non prenderanno parte alle puntate delle prossime settimane, in onda tra settembre e ottobre su Canale 5.

Il loro, quindi, sembra essere un vero e proprio addio alla trasmissione Mediaset sebbene non siano mai stati svelati i motivi della loro assenza in studio nel corso delle puntate già trasmesse di questa edizione.

Maria De Filippi ha preferito tacere sull'assenza di Armando e Riccardo, ma non si esclude che la verità possa venire a galla nel corso dei prossimi appuntamenti di questa edizione.

Brando e Cristian chiedono nuove corteggiatrici: anticipazioni Uomini e donne

E poi ancora, per quanto riguarda il trono classico, le anticipazioni rivelano che i due tronisti Cristian e Brando chiederanno alla produzione di far arrivare nuove ragazze in studio.

A quanto pare, infatti, le corteggiatrici arrivate in trasmissione fino a questo momento non avrebbero convinto fino in fondo i due tronisti, motivo per il quale vorrebbero poter conoscere nuove ragazze.