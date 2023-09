Le nuove anticipazioni della soap opera turca Terra Amara, relative alle puntate che andranno in onda su Canale 5 nel corso delle prossime settimane, rivelano che la morte di Mujgan farà piangere tutta Cukurova, che non si sarebbe mai aspettata un epilogo così triste per la dottoressa. Fekeli sarà disperato, così come Fikret. Entrambi non sapranno come gestire la situazione con il piccolo Kerem Ali, rimasto ora orfano. La sorte sarà ancora più infausta, facendo ammalare gravemente il piccolo: che cosa ne sarà di lui, si salverà o raggiungerà i suoi genitori in cielo?

Terra amara, Mujgan muore nelle prossime puntate in un incidente aereo

L'arrivo di Umit a Cukurova cambierà parecchie dinamiche e non solo tra Zuleyha e Demir. La nuova dottoressa prenderà il posto di Mujgan in ospedale e si scoprirà essere alleata con Fikret per distruggere la famiglia Yaman.

Demir allontanerà per sempre Umit dalla sua vita una volta scoperto l'inganno alle sue spalle mentre Fikret si legherà a Mujgan, con la quale progetterà di rifarsi una vita lontano dalla città. Nel frattempo, la dottoressa accetterà una proposta di lavoro all'estero e pianificherà un viaggio per raggiungere Istanbul.

Sarà l'ultimo viaggio di Mujgan, poiché l'aereo sul quale viaggerà avrà un incidente e precipiterà, senza lasciare alcun superstite.

La morte di Mujgan in Terra amara colpirà tutti i suoi cari, ma soprattutto Kerem Ali che resterà orfano. Le uniche persone che si occuperanno di lui d'ora in poi saranno Fikret, Fekeli e Lütfiye.

Terra amara: Fikret diventa padre di Kerem Ali dopo la morte di Mujgan

Dopo l'incidente aereo, Fikret rifletterà sul futuro del piccolo e prenderà una decisione importante.

Si assumerà la responsabilità di fare da padre al piccolo Kerem Ali ma, prima di questo, vorrà che Fekeli adottasse il bimbo, in modo da assicurargli un cognome importante e la fortuna della famiglia.

Sarà così che nelle prossime puntate di Terra amara Fekeli accetterà la generosa proposta di Fikret, chiedendo la custodia di Kerem Ali dopo aver espletato tutte le pratiche burocratiche.

Tuttavia, il destino crudele si accanirà ancora contro il bimbo.

Kerem Ali lotta tra la vita e la morte

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che, mentre Fekeli e Fikret sbrigheranno le ultime pratiche, la donna di servizio irromperà nella stanza, mettendoli al corrente che Kerem Ali sta molto male e che ha la febbre alta.

Fekeli e Fikret porteranno senza perdere nemmeno un minuto Kerem Ali con Bahtiyar al pronto soccorso. Che cosa sta accadendo al figlio di Mujgan?

I medici visiteranno il piccolo ma non sapranno dare risposte certe. Senza dubbio si tratta di una condizione grave, molto probabilmente di meningite. Kerem Ali lotterà tra la vita e la morte, si salverà? Non resta che aspettare le prossime puntate per scoprirlo.