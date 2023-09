Oggi, lunedì 25 settembre, è andato in onda il primo daytime della 23esima edizione di Amici. Tutta la prima parte della puntata è stata dedicata alla scelta dell'ultimo allievo della classe: il cantante Ezio ha convinto Anna Pettinelli e ha conquistato la 20esima maglia messa a disposizione dalla produzione. Per la professoressa, però, è arrivato anche il "no" di Matthew: il ragazzo ha deciso di entrare a far parte del team capitanato da Rudy Zerbi.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

La prima parte del daytime è stata dedicata a quello che è successo sul finire dello speciale di domenica 24 settembre, quello che è servito per formare la nuova classe: il cantante Ezio è l'ultimo allievo ad aver ottenuto la maglia, consegnatagli direttamente da Tananai.

L'appuntamento odierno con il talent-show, però, è proseguito con l'ingresso dei 20 nuovi alunni della scuola nella casetta che li ospiterà da qui a quando non saranno eliminati (o finché non si concluderà la stagione se dovessero arrivare alla finalissima di maggio): molti ragazzi hanno già iniziato ad adornare le loro camere da letto con le fotografie di parenti e amici, un modo per tenerli vicini in questo periodo in cui non potranno vederli.

Parte in quarta la nuova edizione di Amici

La puntata di Amici che è andata in onda il 25 settembre, è proseguita con l'aggiornamento sulle decisioni che gli allievi "contesi" hanno preso subito dopo la registrazione del primo speciale.

Oggi, ad esempio, i telespettatori hanno scoperto in che squadra è entrato a far parte Matthew: il cantante e chitarrista, infatti, è stato voluto nella scuola sia da Anna che da Rudy.

Dopo aver incontrato separatamente entrambi i professori che lo "reclamavano" nel loro team, il migliore amico di Irama ha scelto Zerbi come suo nuovo tutor.

Pettinelli, dunque, ha ricevuto il primo "rifiuto" da quandoè tornata come insegnante di canto: la romana, infatti, è rientrata nel cast dopo che Arisa ha optato per una nuova strada professionale (quella di giurata di The Voice Kids 2, su Rai 1).

Rimprovero in arrivo ad Amici

Gli ultimi secondi del pomeridiano del 25 settembre, però, ha regalato al pubblico un'interessante anticipazione di quello che accadrà domani pomeriggio.

Nel video che è stato trasmesso attorno alle ore 16:30 su Canale 5, infatti, si è visto Rudy Zerbi entrare in studio con il volto serio.

La nuova classe, infatti, è stata convocata a poche ore dall'inizio della 23esima edizione e le immagini lasciano intendere che si tratti di un primo rimprovero dei professori ai ragazzi che hanno ottenuto la maglia da titolari.

"Oggi assegniamo il premio al fenomeno della classe", ha detto il docente di canto con un tono polemico e che non lascia presagire a nulla di buono.

I fan, dunque, pensano che qualche alunno si sia fatto sfuggire qualche parola di troppo e che la commissione interna sia già pronta a strigliarlo.

Maggiori informazioni, però, si avranno guardando il daytime di Amici di martedì 26 settembre.