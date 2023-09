Il Paradiso delle Signore 8 torna su Rai 1 con molte novità per i protagonisti della Milano degli anni Sessanta.

Secondo le anticipazioni della puntata in onda lunedì 18 settembre la famiglia Puglisi sarà protagonista. Ciro inizierà il suo lavoro al Gran Caffè Amato, mentre Maria proporrà sua sorella Agata come sostituta di Lucia, la Venere andata via senza preavviso. Marcello starà accanto ad Adelaide, triste per la mancanza della figlia, mentre Matteo continuerà a cercarlo. Matilde si chiarirà con Vittorio sull'arrivo di Lucia alla Galleria Milano Moda come capo commessa.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: Ciro inizia il lavoro al bar di Salvatore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 di lunedì 18 settembre raccontano che la famiglia Puglisi sarà decisa a rifarsi una vita a Milano. Il capofamiglia Ciro si darà da fare al Gran Caffè Amato, anche se non ha mai svolto questo lavoro in vita sua. Al grande magazzino di Vittorio, invece, ci sarà un problema da risolvere. La Venere Lucia Giorgi darà le dimissioni senza preavviso, lasciando Irene in forte difficoltà nella gestione del lavoro. Maria, tuttavia, avrà un'idea e proporrà sua sorella Agata come nuova commessa. La signorina Puglisi sarà ben consapevole che suo padre non accetterebbe mai l'idea che la figlia lavori in un grande magazzino, ma penserà di provarci ugualmente.

Anticipazioni puntata di lunedì 18 settembre: Matteo in cerca di Marcello

La puntata de Il Paradiso delle signore 8 di lunedì 18 settembre vede al centro delle scene anche Adelaide, affranta per la mancanza di Odile. La contessa potrà contare sull'aiuto di Marcello, sempre presente e pronto a sostenerla nei momenti difficili.

Nonostante Barbieri provi a consolarla, Adelaide gli chiederà di andare via perché vorrebbe restare da sola. Nel frattempo Matteo continuerà a cercare Marcello con un urgente bisogno di parlargli.

Lucia passa alla concorrenza come capo commessa

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che nella puntata di lunedì 18 settembre ci sarà spazio anche per Matilde e Vittorio, ormai rivali dal punto di vista professionale.

Quando Lucia si licenzierà dal Paradiso, andrà a lavorare per la Galleria Milano Moda come capo commessa. La decisione della ex Venere non passerà inosservata agli occhi di Vittorio, che presto si chiarirà con Matilde. Quest'ultima porgerà a Conti le sue scuse, rassicurandolo sul fatto che non sapesse affatto che Lucia lavorasse per lui prima di diventare la capo commessa del suo negozio. Tra Vittorio e Matilde per il momento ci sarà solo un rapporto di lavoro, ma il rispetto sembrerà essere rimasto una costante.