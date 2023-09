Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per delle importanti novità legate alle vicende di Gemma Galgani, la quale tornerà a lasciarsi andare con uno dei cavalieri presenti in studio per lei.

Spazio anche alle vicende di Carlo che, nel corso delle prossime puntate di questa edizione, si ritroverà messo nei guai da una segnalazione che lo porrà in cattiva luce con la tronista in carica Manuela.

Gemma volta pagina con Maurizio: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che per Gemma arriverà il momento di voltare nuovamente pagina grazie alla presenza del cavaliere Maurizio, il quale dimostrerà di aver fatto breccia nel cuore della dama torinese.

I due si ritroveranno a vivere dei momenti di grande intensità insieme, durante i quali si lasceranno andare alla passione e ad una serie di baci intensi.

La dama torinese, quindi, non riuscirà a nascondere il suo forte interesse nei confronti del cavaliere che sembra averla conquistata definitivamente.

Una conoscenza partita nel migliore dei modi e non si esclude che Gemma, questa volta, possa davvero ritrovare la serenità e la felicità di un tempo, magari pensando anche di abbandonare la trasmissione di Maria De Filippi assieme al cavaliere.

Carlo nei guai per una segnalazione: anticipazioni Uomini e donne

Occhi puntati anche su Carlo che, nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne, si ritroverà al centro dell'attenzione per una segnalazione che rischierà di metterlo seriamente nei guai.

Il giovane corteggiatore si ritroverà a dover rispondere in studio e a far chiarezza su delle voci che riguardano la sua persona, ma potrà contare sul supporto in studio di Tina Cipollari.

L'opinionista del talk show non crederà alle voci che circolano sul conto di Carlo e di conseguenza si schiererà dalla sua parte, pronto a sostenerlo e difenderlo.

La reazione di Manuela non si farà attendere: in un primo momento, infatti, la tronista crederà a queste voci che circolano sul conto del suo pretendente e non sarà affatto tenera nei suoi confronti.

Manuela mette in discussione Carlo: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Manuela metterà in discussione Carlo e ciò che di bello hanno costruito fino a questo momento.

Tuttavia, nel corso dell'ultima registrazione del talk show, i due hanno avuto modo di parlarsi e chiarirsi, fino ad arrivare a trovare un punto di incontro e decidere così di proseguire questo percorso.

Spazio anche alle vicende del tronista Brando che, nel corso dei prossimi appuntamenti di U&D, porterà in esterna la corteggiatrice Raffaella scatenando la furia di Beatriz.