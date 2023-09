Sheila Carter continuerà a essere una delle protagoniste delle future puntate italiane di Beautiful.

Mentre Finn e Steffy si riabbracceranno, Sheila sarà braccata dalla polizia e per non finire di nuovo in carcere, arriverà a inscenare la sua morte. La polizia infatti, crederà che la donna sia stata sbranata da un orso. Una notizia che farà tirare un sospiro di sollievo alla famiglia Forrester.

Sheila in fuga, chiede aiuto a Deacon: anticipazioni Beautiful

I fan di Beautiful a breve, assisteranno al ricongiungimento di Finn con Steffy. Sarà un momento molto emozionante, visto che Steffy era ormai caduta in depressione credendo che il marito fosse morto.

Rivederlo vivo e vegeto di fronte a sé, sarà una gioia immensa. La famiglia cosi riunita, potrà fare ritorno a Los Angeles, cercando di mettersi alle spalle quel terribile incubo. Ci sarà però ancora la questione legata alla latitanza di Sheila Carter da risolvere. La donna infatti, dopo che Bill avrà liberato Finn, sarà riuscita di nuovo a fuggire, facendo perdere le proprie tracce.

Sheila si presenterà alla porta di Deacon chiedendogli aiuto. Il padre di Hope non vorrà finire nei guai ma, alla fine, sarà costretto ad aiutare la fuggitiva. Deacon mentirà al tenente Baker, dicendogli di non avere notizie di Sheila.

Sheila viene creduta morta sbranata da un orso: spoiler Beautiful

Deacon però non vorrà compromettere ulteriormente la sua posizione, visto che, se si scoprisse che sta aiutando Sheila, potrebbe finire nei guai.

Sheila a questo punto, studierà un piano per fuggire una volta per tutte dalla polizia e non finire di nuovo in carcere. Lo farà inscenando la sua morte. La madre naturale di Finn, farà credere di essere stata sbranata da un orso.

Il tenente Baker non avrà dubbi sulla morte della fuggitiva, visto che ritroverà i suoi documenti e pure un dito di un piede.

Il test del DNA confermerà che si tratta di Sheila. Il tenente riferirà il tutto alla famiglia Forrester e, come prevedibile, tutti quanti saranno sollevati nel sapere che Sheila non potrà più nuocere a nessuno.

Sheila ha solo inscenato la sua morte

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che sarà soprattutto Steffy a tirare un sospiro di sollievo, sapendo che la malefica suocera è morta.

Anche Finn sarà sollevato, visto tutto quello che avrà combinato la sua madre naturale, sia a lui che a Steffy e a Li.

I telespettatori di Beautiful scopriranno ben presto che però Sheila avrà solo inscenato la sua morte. La madre naturale di Finn è viva e vegeta e non tarderà a seminare di nuovo il panico tra Steffy e la famiglia Forrester.

Successivamente la donna si paleserà, seppur travestita, a Il Giardino, per chiedere nuovamente aiuto a Deacon. Anche se Steffy la riconoscerà proprio per via del dito del piede mancante.