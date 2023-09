L'appuntamento con Terra Amara prosegue nella settimana 11-17 settembre 2023 con nuove puntate in prima visione assoluta che si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena.

Spazio in primis alla confessione di Mujgan che, in questi nuovi episodi della soap, rivelerà di essere in dolce attesa del suo secondo figlio.

Un duro colpo per Zuleyha che, disperata per tale rivelazione, metterà subito in discussione la sua relazione con Demir.

Zuleyha scopre che Mujgan è incinta: anticipazioni Terra amara 11-17 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara fino al prossimo 17 settembre 2023, rivelano che Zuleyha si ritroverà a fare i conti con la rivelazione inaspettata di Mujgan, la quale svelerà di essere in dolce attesa del suo secondo figlio.

Un vero e proprio choc per la donna, la quale crederà che Yilmaz non ha tenuto fede alla promessa che si sono fatti di evitare rapporti intimi con i loro rispettivi partner.

Immediata la reazione di Yilmaz che, nel momento in cui affronterà la furia di Zuleyha, negherà di essere stato a letto con Mujgan nel corso dell'ultimo periodo.

E, come se non bastasse, a Cukurova si faranno sempre più vispe le indiscrezioni legate ad una presunta relazione tra Mujgan e Fikret.

Behice mette nei guai Zuleyha: anticipazioni Terra amara al 17 settembre

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le nuove trame della soap opera rivelano che Behice deciderà di tenere un discorso pubblico con la stampa, durante il quale accuserà pubblicamente Zuleyha di aver istigato la sua aggressione.

Trattasi dell'ennesima batosta per la protagonista femminile della soap, la quale resterà a dir poco turbata dal discorso della zia di Mujgan e quasi non riuscirà a trovare la forza per reagire a tale provocazione.

E poi ancora, le anticipazioni di Terra amara rivelano che Mujgan si ritroverà messa alle strette in merito alla sua presunta nuova gravidanza e alla fine confesserà come stanno le cose.

Mujgan svela le sue bugie sulla gravidanza: anticipazioni Terra amara al 17 settembre

La donna svelerà di aver mentito: il suo scopo era quello di costringere Yilmaz a rimanere con lei e, pur di centrare il suo obiettivo, ha messo in mezzo la storia della finta gravidanza.

A quel punto, quindi, Yilmaz costringerà Mujgan a prendersi le sue responsabilità e la trascinerà al cospetto di Zuleyha per farle confessare di aver mentito.

Solo in questo modo, la donna potrà rassicurarsi e tornare a credere nella promessa d'amore che le era stata fatta da Yilmaz.

Demir, invece, si renderà conto sempre più che quello tra Yilmaz e Zuleyha è un amore solido e si dirà pronto a fare un passo indietro per il bene della madre di sua figlia.