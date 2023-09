Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore nella giornata di lunedì 18 settembre. I fan della soap opera pomeridiana, in grado di appassionare una media di oltre un milione e mezzo di spettatori, dovranno ricordarsi di collegarsi in anticipo su Rai 1 per seguire il nuovo episodio.

Eccezionalmente per il 18 settembre il palinsesto della rete ammiraglia subirà delle modifiche e l'appuntamento con la soap opera partirà alle 15:35 circa, con venticinque minuti di anticipo rispetto all'orario canonico di messa in onda.

Il cambio programmazione per Il Paradiso delle Signore del 18 settembre è dovuto alla messa in onda della trasmissione Tutti a scuola, in onda su Rai 1, con la conduzione di Flavio Insinna e la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pronto ad augurare buon anno scolastico ai milioni di studenti e agli insegnanti.

L'appuntamento con questo speciale andrà in onda dalle 16:35 alle 18:45 circa, di conseguenza ci saranno una serie di variazioni nella fascia del pomeriggio di Rai 1.

Il cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 8 prevede che l'appuntamento di lunedì pomeriggio parta alle 15:35 circa, ossia con 25 minuti di anticipo rispetto all'orario normale, così da poter lasciare spazio prima al Tg1 e poi allo speciale Tutti a scuola, a partire dalle 16:25.

La serie tv con Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni tornerà in onda nella fascia oraria consona che va dalle 16 alle 17 circa.

Marcello ritrova il fratellastro segreto: anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 18 settembre

Cosa succederà in questi nuovi episodi de Il Paradiso 8 previsti dal 18 settembre? Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Vittorio, che continuerà ad affrontare con timore l'arrivo della nuova concorrenza che potrebbe mettere seriamente nei guai il suo amato negozio.

Spazio anche alle vicende di Salvatore, che non si darà pace dopo il rifiuto di Elvira e continuerà a credere di poterla riconquistare.

Marcello invece sarà sconvolto dall'arrivo del fratellastro Matteo, il quale troverà il coraggio per confessargli tutta la verità.