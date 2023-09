Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara rivelano che Zuleyha vivrà momenti molto felici con Demir, dopo la morte di Yilmaz [VIDEO].

La protagonista della seguitissima soap opera in onda su Canale 5 riceverà infatti una sorpresa inaspettata da parte del marito.

Nel frattempo, Fikret sarà fuori controllo, pronto a tutto pur di portare avanti la sua vendetta.

Demir e Zuleyha innamorati più che mai: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle nuove puntate in onda prossimamente su Canale 5 Umit riuscirà a far capitolare Demir, decisa insieme a Fikret a distruggere la famiglia Yaman.

Demir e Umit diventeranno amanti, ma quando Demir scoprirà la verità, non la perdonerà mai e capirà che l'unica donna della sua vita è Zuleyha.

Umit non si rassegnerà e proverà in ogni modo a far ragionare Demir, ma non ci sarà nulla da fare.

Zuleyha, dopo aver rischiato di perderlo per sempre, si renderà conto di essere profondamente innamorata di Demir.

Demir fa una sorpresa a Zuleyha: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Chiusa la parentesi Umit, le anticipazioni di Terra amara svelano che Demir e Zuleyha saranno più complici che mai. Sevda sarà affranta, visto che il suo piano per far avvicinare Umit a Yaman fallirà miseramente.

Demir giurerà amore eterno a sua moglie, incredulo per quanto sta succedendo: quando meno se lo aspettava, Zuleyha ha capito di amarlo, lasciando da parte i vecchi rancori.

A quel punto, come raccontano le anticipazioni di Terra amara Demir vorrà far capire a Zuleyha quanto tenga a lei e così penserà a una sorpresa che dovrà lasciarla senza parole.

La giovane sarà impaziente dopo che Demir le avrà detto che ha una sorpresa per lei: di cosa si tratterà?

Fikret fuori controllo: anticipazioni Terra amara nuove puntate

L'amore tra Zuleyha e Demir trionferà, ma entrambi dovranno tenere gli occhi bene aperti, perché Fikret è ancora deciso a vendicarsi di tutta la famiglia Yaman. La situazione sarà fuori controllo dopo che deciderà di lasciare il ranch di Fekeli, senza ascoltare le preghiere di Mujgan, che lo implorerà di non partire.

Fikret non avrà altri obiettivi se non quello di scagliarsi contro Demir e nemmeno suo zio - così come Mujgan - lo convinceranno a lasciarsi alle spalle la sua voglia di guerra contro gli Yaman.

Nel frattempo, Fekeli farà visita alla zia di Fikret, Lutfiye. I due avranno molto di cui parlare riguardo al nipote. Sarà proprio in quell'occasione che Fekeli scoprirà tutta la verità riguardo il motivo della vendetta di Fikret ai danni di Demir e chiederà quindi a Lutfiye un favore molto importante, le sue parole verranno ascoltate? Non resta che attendere le nuove puntate di Terra amara per scoprirlo.