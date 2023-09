Accadranno tanti colpi di scena nel corso delle nuove puntate di Beautiful in onda attualmente in America. Le trame rivelano che Deacon Sharpe deciderà di chiedere la mano di Sheila Carter. Taylor Hayes e Brooke Logan, invece, avranno un duro scontro a causa della storia d'amore nata tra i figli Thomas e Hope.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Deacon decide di chiedere Sheila in sposa

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che ci sarà una proposta di nozze molto romantica. Deacon deciderà di chiedere Sheila in sposa dopo averle confessato che non può più vivere senza di lei e di aver intenzione di far funzionare le cose tra loro.

Deacon crederà che Hope possa concedere una seconda chance a Sheila (Kimberlin Brown), visto che anche lei ha perdonato i guai commessi da Thomas. L'uomo sosterrà che la figlia sia ormai abbastanza adulta da accettare Sheila, una donna che in passato si è macchiata di cose brutte. Quello tra i due sarà un fidanzamento segreto, e Sheila e Deacon decideranno di mantenere segreta la novità.

Eric costretto a fare i conti con i suoi problemi di salute

Nelle puntate americane di Beautiful Eric dovrà fare i conti con la realtà dei suoi problemi di salute. Il capostipite dei Forrester proverà a superare il dolore e a ignorare la gravità dei suoi problemi. L'uomo, però, verrà messo di fronte alla realtà dei fatti, tanto da accettare un futuro difficile a causa della artrite.

Nonostante questo Eric non apparirà per nulla intenzionato a rinunciare alla sua collezione, tanto da andare avanti con l'organizzazione della sfilata per sfidare Ridge Forrester.

Taylor e Brooke hanno uno scontro per via di Thomas e Hope

Taylor e Brooke avranno uno scontro a causa di Thomas e Hope (Annika Noelle), che verranno sorpresi durante un loro momento di intimità.

Le due madri non saranno per nulla felici della storia d'amore nata tra i due ragazzi. Se la dottoressa Hayes sosterrà che la giovane Logan stia mettendo a repentaglio la guarigione di suo figlio, Brooke (Katherine Kelly Lang) crederà che Thomas abbia attirato nuovamente la figlia nella sua trappola. Per questo motivo le due madri daranno vita a un violento scontro che terrà alta l'attenzione dei telespettatori americani della soap opera.

In Italia Beautiful va in onda da lunedì al sabato sui teleschermi di Canale 5, in diretta streaming e in modalità on demand su Mediaset Infinity.