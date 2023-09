Le anticipazioni sugli ospiti della seconda puntata di Amici, hanno fatto storcere il naso ad alcuni spettatori, ovvero a quelli che avrebbero preferito vedere qualche volto nuovo in studio. Sotto al video che la pagina Instagram del talent-show ha dedicato ai protagonisti dello speciale in onda l'1 ottobre, si possono leggere i commenti di chi non approva l'ennesimo ritorno di Irama o quello di Angelina Mango, presente anche al debutto per consegnare le maglie ai titolari.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Nella tarda mattinata di sabato 30 settembre, sul profilo Instagram di Amici è stato pubblicato un video sugli ospiti della puntata che andrà in onda domani.

Chi ha letto le anticipazioni della registrazione che si è svolta circa 24 ore fa, sa già che in studio si sono alternati diversi personaggi, ma tutti familiari alla scuola.

Irama è stato il giudice della gara tra i cantanti della classe, Garrison di quella tra i ballerini (insieme alla collega Irma Di Paola); Simone Nolasco, che quest'anno non è tra i professionisti del cast, ha valutato l'improvvisazione di alcuni allievi e Angelina Mango ha presentato il suo nuovo singolo.

Insomma, i telespettatori domenica 1 ottobre assisteranno a tanti ritorni, soprattutto a quello della finalista della scorsa edizione che ha già partecipato alla puntata di una settimana fa (ha consegnato ai nuovi alunni le maglie da titolari).

Il parere di chi guarda Amici

Dando un'occhiata ai commenti sotto all'ultimo post Instagram della pagina ufficiale di Amici, ci si può imbattere in quelli di chi è piuttosto stanco di vedere sempre le stesse persone in studio, sia nel ruolo di giudici delle gare che in quello di ospiti musicali.

"Toh Angelina, era un po' che non si vedeva", ha scritto ironicamente una follower facendo riferimento alla partecipazione della cantante sia alla prima che alla seconda puntata della 23esima edizione.

"Sempre gli stessi", "Ma di nuovo Angelina?", "Ma questa sta sempre in mezzo", "Da quanto tempo!", "Gli ospiti sono sempre presi dalla scuderia di Maria, non c'è mai uno che non fa parte di un suo programma", "Ma Mango non l'abbiamo già vista abbastanza l'anno scorso?", questi sono solo alcuni dei pareri negativi che i fan hanno espresso sui social network dopo aver saputo i protagonisti dello speciale in onda l'1 ottobre.

Prima sfida in arrivo ad Amici

Le anticipazioni della puntata che sarà trasmessa in tv domenica 1 ottobre, però, non riguardano solo gli ospiti.

I 20 titolari della classe sono riusciti a riconfermarsi dopo gare e compiti, tant'è che non ci sono state eliminazioni.

Anna Pettineli, però, ha subito chiesto di mettere alla prova due cantanti di una squadra avversaria: ad Amici è arrivata la prima sfidante di quest'edizione e si chiama Alice. La professoressa della scuola ha deciso che uno tra Sarah e Mida (entrambi alunni voluti da Lorella Cuccarini) la prossima settimana si confronterà con la ragazza che ha adocchiato ai casting e che secondo lei meriterebbe un banco.

I giudici, invece, hanno premiato diversi ragazzi: Matthew e Lil Jolie hanno conquistato Irama, Sofia e Chiara si sono distinte agli occhi di Garrison ed Irma Di Paola, Marisol ha vinto la gara di improvvisazione valutata da Simone Nolasco e ancora Lil Jolie ha convinto Zef a produrre il suo inedito.

Non sono mancate le tensioni tra gli insegnanti, soprattutto di canto: Lorella ha discusso a lungo con Anna per la sfida che ha lanciato ad una sola settimana dall'inizio dell'anno scolastico, Zerbi ha punzecchiato Pettinelli sui due "no" che ha detto ai compiti che ha assegnato ad Holy Francisco.