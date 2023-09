Tempesta d'amore va in onda tutti i giorni alle ore 20 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni di Sturm der Liebe, fiction daily creata da Bea Schmidt, riportano che Paul, soprattutto grazie ai consigli di Tina, riuscirà a superare la morte della coniuge Romy e a dichiarare i suoi sentimenti a Josie, suggellando il tutto con un appassionante bacio. Lindbergh, inoltre, inviterà la giovane Klee in una baita romantica, così i due innamorati si concederanno delle piacevoli passeggiate e dei bei momenti assieme, ma poco dopo Paul e Josie si renderanno conto che il direttore amministrativo dovrà chiudere con Constanze per poter vivere appieno il loro legame.

Pensiero che s'instillerà come un tarlo nella mente della sommelier del cioccolato, che sembrerà non godersi come prima i momenti assieme al suo amato, in quanto sarà in preda a diversi scrupoli di coscienza. Merle, infine, confesserà a Gerry di averlo ingannato, nel frattempo Vanessa consiglierà con successo a Finow di cospargersi il capo di cenere con Shirin per averla calunniata.

Josie avrà degli scrupoli di coscienza in merito sua storia sentimentale con Paul

Le trame di Tempesta d'amore anticipano che gran parte del merito per il nuovo modo di approcciare al mondo amoroso di Paul sarà di Tina, la quale suggerirà all'amico di archiviare la tragica morte della moglie Romy e di concedersi un po' di felicità accanto a colei che gli fa battere il cuore.

Seguendo il suggerimento di Tina, Lindbergh quindi sorprenderà Josie con un focoso bacio poco prima che arriveranno i loro colleghi e, successivamente, raggiungerà la giovane Klee in riva al lago confessandole di essersi innamorato di lei.

Tutto sembrerà procedere per il meglio, tanto che il direttore amministrativo inviterà l'assistente di André in una baita romantica, luogo dove i due innamorati si concederanno dei bei momenti assieme, anche se la mancata archiviazione della storia tra Paul e Constanze peserà ancora come un macigno sulla loro relazione.

A fronte di ciò, Josie mentre si troverà in baita con Paul sarà colta da dei pressanti scrupoli di coscienza in merito alla sua storia con Lindbergh.

Merle chiederà scusa a Shirin su consiglio di Vanessa

La gelosia di Merle nei riguardi di Shirin non è nuova al pubblico di Tempesta d'amore, tanto che Finow era arrivata a calunniare Ceylan davanti a Gerry al solo scopo di fare allontanare i due amici.

Vanessa, però, conoscerà le dinamiche dell'intera faccenda e penserà bene di consigliare a Merle di rivelare a Richter di avergli mentito, così la ragazza prenderà il coraggio a quattro mani e confesserà al partner di avergli detto delle bugie sul conto di Shirin per colpa della gelosia.

Il talentuoso golfista ci rimarrà male e, sulle prime, non vorrà perdonare la fidanzata, ma ancora una volta interverrà la schermitrice a dare un consiglio a Merle, ovvero di pentirsi sinceramente col partner se vorrà davvero che lo stesso la perdoni. Finow, infine, si scuserà con Shirin per averla calunniata.