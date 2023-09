Belen Rodriguez ha vissuto un brutto periodo: sul suo profilo Instagram ha dichiarato di essere dimagrita tanto e di aver attraversato momenti piuttosto complicati della sua vita. La showgirl argentina è reduce dall'ennesimo addio a Stefano De Martino, una separazione che l'avrebbe provata anche dal punto di vista fisico.

Belen Rodriguez e il doloroso addio a Stefano De Martino

L'ultimo scatto postato da Belen Rodriguez ha fatto preoccupare i suoi fan. Un utente in particolare ha commentato: "Bella, ma sei dimagrita tantissimo". La donna ha risposto così: "Sì, purtroppo gli ultimi mesi sono stati davvero complicati.

Ho perso 7 chili, ora sto mangiando come una pazza”.

Belen, ad oggi, pare aver ritrovato la serenità come si evince dagli scatti dei giorni scorsi che l'hanno immortalata intenta a baciare appassionatamente il suo nuovo compagno Elio. È stata la stessa ex conduttrice di Tu si que Vales a ufficializzare, nel mese di agosto, la relazione con l'imprenditore. Sul suo profilo Instagram, ha pubblicato alcuni scatti insieme, accompagnati da una didascalia ironica. In altri fotogrammi, invece, sono stati immortalati mentre si lanciavano col parapendio.

Non solo l'amore, cambiamenti anche nel lavoro: Belen approda in Rai?

Non solo dal punto di vista sentimentale e personale, ma anche in ambito lavorativo Belen Rodriguez ha dovuto affrontare importanti cambiamenti.

La showgirl, infatti, dopo anni ha lasciato la conduzione dello show del sabato sera Tu si que vales. Inoltre, dopo due anni, ha detto addio a Le Iene.

Rodriguez si sarebbe già tuffata in nuovi progetti lavorativi: stando ad alcuni rumor potrebbe presto approdare in Rai. I vertici dell'azienda le avrebbero proposto di essere ospite in alcune trasmissioni, ma tra i progetti ci sarebbe anche un programma tutto suo.

Se così fosse, si troverebbe ad avere come collega proprio il suo ex Stefano De Martino. Il conduttore di Bar Stella e Stasera tutto è possibile, ha fatto decollare la sua carriera sempre più in ascesa proprio sulle reti Rai. Inoltre, pare abbia voltato pagina anche lui. Il settimanale Chi, diretto dal conduttore del Grande Fratello Alfonso Signorini lo ha, infatti, immortalato insieme a una giovane ragazza che si chiamerebbe Martina Trivelli. Occorre comunque precisare che si tratta di rumor che ad oggi non hanno ancora trovato alcuna conferma da parte dei diretti interessati.