Negli ultimi mesi di Belen Rodriguez si è parlato sui media quasi esclusivamente per la rottura con Stefano De Martino e per il fidanzamento con Elio Lorenzoni. Alcuni attenti fan, però, hanno segnalato a Deianira Marzano che è da un po' di tempo che la showgirl non mette "like" a sua sorella su Instagram: anche sotto ai post che Cecilia ha dedicato al red carpet che ha fatto a Venezia, non compare il "mi piace" della conduttrice e c'è chi ipotizza un litigio. Anche se non esiste alcuna conferma da parte delle dirette interessate.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Contrariamente a quello che è successo gli anni scorsi, quest'estate Belen e Cecilia non si sono mai fatte vedere in vacanza insieme: anche se si dice abbiano soggiornato entrambe ad Albarella per un lungo periodo, sui social network non c'è traccia di foto o video delle sue in piscina o a cena.

In questi giorni, inoltre, Deianira Marzano si è fatta portavoce di una serie di messaggi che alcuni fan le hanno inviato per chiederle se è a conoscenza di un possibile allontanamento tra le due Rodriguez.

"Cecilia è andata a Venezia e ha ricevuto un like da tutti (compreso Stefano De Martino), tranne che da Belen", ha fatto presente un attento follower.

"Un anno fa Belen aveva addirittura repostato nelle sue Stories le foto della sorella", ha aggiunto un altro curioso sempre in riferimento al mancato apprezzamento della showgirl agli scatti sul red carpet della Mostra del Cinema.

I dubbi sui legami di Belen

"Penso che le sorelle Rodriguez abbiano litigato, non si mettono più like", ha sottolineato un altro utente di Instagram in questi giorni.

Insomma, tra Belen e Cecilia sarebbe calato il gelo quantomeno sui social network, dove sembrano ignorarsi da tempo: visto che in passato si sono sempre sostenute anche in occasioni importanti come la passerella al Festival del Cinema di Venezia, i più attenti hanno subito notato che stavolta non c'è stato nessun supporto in pubblico.

Deianira ha preferito non trarre conclusioni troppo affrettate, ma ha trovato insolito che la showgirl non abbia apprezzato neppure una delle tante foto che Cecilia ha postato della sua recente esperienza sul red carpet.

Dietro a tutto questo, però, potrebbe esserci semplicemente una "distrazione" dell'ex conduttrice de Le iene: negli ultimi mesi, infatti, Belen è stata molto presa dagli alti e bassi del suo privato e forse non ha fatto caso a quello che è accaduto attorno a lei e sul web, soprattutto se non la riguardava direttamente.

Il compagno di Belen e il 'patto' tra gli ex

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sul presunto allontanamento da Cecilia, sono molti altri gli spunti di discussione che Belen ha regalato a fan e curiosi negli ultimi due mesi e mezzo.

All'inizio di luglio, infatti, hanno cominciato a circolare le prime voci di crisi tra i "DeMartinez": Stefano è apparso ad un evento senza la fede al dito e due settimane dopo la moglie è stata paparazzata in atteggiamenti confidenziali con Elio Lorenzoni.

A distanza di poco tempo dal primo avvistamento, la showgirl e l'imprenditore hanno deciso di ufficializzare il loro legame con una serie di scatti postati sui social network (tra questi anche uno risalente a 10 anni fa, a conferma del fatto che si conoscono da parecchio). Anche la rivista diretta da Alfonso Signorini ha messo in copertina la neo coppia con immagini esclusive realizzate nel corso weekend che i due si sono concessi sulle Dolomiti.