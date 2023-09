Si movimentano ancora di più le puntate de La Promessa in programma su Canale 5 nei giorni di giovedì 14 e venerdì 15 settembre. Jana vedrà le ferite di Curro, ma non immaginerà che viene maltrattato. La memoria di Manuel continuerà a non accennare a migliorare, per questo Jimena e donna Cruz porteranno avanti i loro piani per manipolare il signorino. Jana sarà impegnata a riparare l'aereo di Manuel, sperando di aiutarlo a ricordare la passione per l'aviazione.

Intanto, dal fronte, arriveranno delle brutte notizie riguardanti Salvador, ma Lope ometterà ogni cosa a Maria parlandone soltanto con Teresa.

Anticipazioni La Promessa del 14 settembre: Curro sofferente per la spalla dislocata

Curro verrà ritrovato in pessime condizioni da Jana. Tutto accadrà quando la domestica sarà impegnata a pulire e riordinare la sala fumo. In tale circostanza Jana vedrà il ragazzo sofferente a causa di una spalla dislocata e non esiterà a dargli una mano per rimettergliela a posto. Così facendo, però, le ferite che Curro riporta nella schiena non sfuggiranno all'occhio attento della domestica, che si domanderà cosa gli sia successo. Il nipote di donna Cruz dirà di essersi procurato quelle ferite nel corso di una partita a tennis che ha disputato insieme al padre Lorenzo.

Jana salva i progetti di Manuel nell'hangar

Spazio anche alle malignità di Jimena nelle nuove puntate della soap opera. Secondo quanto riportato nelle anticipazioni, Jimena rivelerà a Jana che sta cercando di manipolare a suo favore i ricordi di Manuel, attraverso dei racconti modificati appositamente. Come reagirà la domestica davanti a questa faccenda?

Nel frattempo Mauro verrà incaricato di sbarazzarsi di tutte le cose di Manuel presenti nell'hangar, in modo da evitare che possa recuperare la memoria. Fortunatamente Jana riuscirà a intervenire in tempo, recuperando i progetti dell'erede della famiglia De Lujan.

La Promessa spoiler del 15 settembre: Lope e Teresa nascondono a Maria la verità su Salvador

Si prospetta molto avvincente anche l'appuntamento di venerdì 15 settembre. Lope metterà Teresa al corrente di una notizia legata a Salvador. A quanto pare Salvador è stato catturato dai nemici al fronte. Lope e Teresa si metteranno d'accordo per non dire nulla a Maria, tenendola all'oscuro della situazione.

Jana verrà a sapere che Cruz e Jimena stanno mentendo a Manuel circa il suo passato e la sua relazione. Sarà così che la domestica vorrà aiutarlo a ripristinare i ricordi legati all'aviazione, per questo motivo si offrirà volontaria con Catalina di sistemare il suo aereo. Donna Cruz non cesserà di tormentare Curro, oltre che a scontrarsi col fratello Lorenzo a causa dell'eredità del barone.