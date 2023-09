Nuova intervista di Giorgio Manetti: l'ex partecipante di Uomini e donne ha rilasciato interessanti dichiarazioni a Lorenzo Pugnaloni, sia sul suo futuro in televisione che sulla dama che avrebbe voluto frequentare. Il 13 settembre, mentre su Canale 5 andava in onda la puntata in cui Maria ha detto no al trono di Francesca Sorrentino, il blogger ha pubblicato le risposte che il toscano ha dato sul dating-show, sul battibecco a distanza con Tina e su un eventuale ritorno in studio.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e donne

Oggi, mercoledì 13 settembre, il sito di Libero Quotidiano ha pubblicato l'intervista che Giorgio ha rilasciato in questi giorni su svariati argomenti.

L'ex cavaliere di Uomini e donne, infatti, ha fatto chiarezza su diversi punti, soprattutto sul suo chiacchieratissimo ma mai confermato ritorno nel cast del Trono Over.

"Non ho nessuna intenzione di tornare, anche è stata una bellissima esperienza e ringrazio Maria e il suo efficientissimo staff", ha fatto sapere Manetti al blogger Pugnaloni.

Per tutta l'estate si è vociferato del rientro del toscano nel parterre, ma in più occasioni lui ha smentito prendendo le distanze da quell'indiscrezione e da chi già gioiva per un possibile incontro con Gemma Galgani davanti alle telecamere.

La frecciatina alla 'regina' di Uomini e donne

Quando gli è stato chiesto se ha mai avuto curiosità nei confronti di una delle tante dame che si sono alternate nel parterre di Uomini e donne in questi anni, Giorgio ha spiazzato dicendo: "Avrei conosciuto con piacere Isabella Ricci".

"So che recentemente ha divorziato con il corteggiatore che ha incontrato nel programma (Fabio Mantovani, ndr), ma tant'è non c'è stata occasione", ha concluso l'ex cavaliere.

Queste parole non faranno piacere a Gemma, che ha sempre avuto un rapporto ostile e conflittuale con la donna che il suo ex fidanzato avrebbe frequentato volentieri davanti alle telecamere; secondo i fa, dunque, quest'ammissione interesse non è altro che uno "smacco" che Manetti ha voluto fare a Galgani.

Il "Gabbiano" ha anche commentato il botta e risposta che ha avuto con Tina Cipollari durante l'estate: l'opinionista, infatti, ha reagito male a un'intervista in cui il toscano si diceva d'accordo con un suo eventuale allontanamento dal cast per eliminare il trash.

"Non ho nulla da chiarire con lei, non ho cambiato idea. Sa fare benissimo il suo lavoro, ma un suo comportamento nei confronti di un partecipante non mi è piaciuto", ha chiosato Giorgio.

Nessun rientro nel parterre di Uomini e donne

Nell'intervista che ha rilasciato a pochi giorni dall'inizio della nuova edizione di Uomini e donne, Giorgio non ha fatto alcun riferimento alle novità che sono state apportate al cast del Trono Over.

Le anticipazioni delle prime quattro puntate, infatti, hanno fatto sapere che Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri non sono mai stati in studio e che nessuno ha fatto riferimento alla loro assenza.

Tra le dame, invece, è rientrata Barbara De Santi: il ritorno della maestra sarà trasmesso in tv a partire da domani, giovedì 14 settembre, quando sarà proposta la seconda registrazione della stagione 2023/2024.