Cosa succederà nella prima puntata di Cuori 2 in programma domenica 1° ottobre su Rai 1? Le anticipazioni della fiction con protagonisti Pilar Fogliati e Daniele Pecci rivelano che ci sarà spazio per un lutto inaspettato che avrà come protagonista Delia.

Intanto Alberto si ritroverà a fare i conti con una notizia che lo lascerà profondamente scosso e metterà in subbuglio non solo lui, ma tutto il suo reparto.

Delia colpita da un doloroso lutto: anticipazioni Cuori 2 prima puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la prima puntata di Cuori 2 in programma domenica 1° ottobre su Rai 1, rivelano che il reparto delle Molinette è radunato al cimitero monumentale di Torino e si stringerà attorno al dolore di Delia.

La donna, infatti, si ritroverà a fare i conti con un lutto inaspettato che stravolgerà la sua vita e la metterà a durissima prova.

Tutti saranno al suo fianco e proveranno a darle il supporto e il sostegno necessario per permetterle di superare questo triste episodio.

Al momento, però, le trame ufficiali della fiction di Rai 1 non forniscono ulteriori dettagli in merito alla persona che perderà la vita: di sicuro non si tratta del funerale di Cesare Corvara.

Alberto scosso per le sorti di Luisa: anticipazioni Cuori 2 prima puntata

E poi ancora, le anticipazioni della puntata d'esordio di Cuori 2 di domenica 1° ottobre 2023, rivelano che dopo essere diventato padre, Alberto sentirà maggiormente la pressione e la tensione per le operazioni che dovrà svolgere, consapevole del fatto che il suo operato può cambiare la vita di tante persone.

Il colpo di scena, però, non tarderà ad arrivare: il medico riceverà un chiamata dal manicomio con la quale lo informano che Luisa ha avuto una crisi cardiaca causata dagli elettroshock che, al contrario, avrebbero dovuto curarla.

Trattasi di un durissimo colpo per tutto il reparto, in primis per Alberto, che si ritroverà profondamente scosso da questa notizia.

Un ritorno decisamente molto atteso dal pubblico della fiction, curioso di scoprire quali saranno i colpi di scena di questa seconda stagione che potrà contare anche sulla presenza di Alessandro Tersigni.

L'arrivo di Alessandro Tersigni nel cast della seconda stagione di Cuori

Il volto storico de Il Paradiso delle signore, dopo il grande successo della soap opera pomeridiana trasmessa su Rai 1, tornerà ad avere un ruolo di spicco nella prima serata di Rai 1 con questa nuova serie televisiva.

Il ritorno di Cuori 2, per le prime tre settimane di messa in onda, dovrà vedersela contro il game show Caduta Libera condotto da Gerry Scotti, in onda eccezionalmente nella fascia serale di Canale 5.