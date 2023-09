Cosa succede nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 alle 16 circa dal lunedì al venerdì? Le anticipazioni dei prossimi episodi si concentrano sul dolore di Adelaide che, dopo aver ritrovato la figlia Odile, ha ricevuto in cambio il suo rifiuto. Sarà Umberto a riservarle un'inaspettata sorpresa, proprio quando la contessa deciderà di lasciare la villa.

Il rapporto tra Umberto e Flora si è incrinato da quando il commendatore non se l'è sentita di lasciare Adelaide da sola in in questo momento così difficile e non si esclude che tra i due la relazione termini nel peggiore dei modi.

Il Paradiso delle signore anticipazioni ottobre 2023: Umberto sorprende Adelaide

Nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore 2-6 ottobre Adelaide vuole lasciare la villa perché teatro di troppi ricordi dolorosi. La contessa pensa insistentemente a Odile, la figlia creduta morta e poi ritrovata in Svizzera. Marcello ha provato a starle vicino, ma il suo amore non basta a colmare il vuoto che prova una madre rifiutata.

Umberto, nel frattempo, ha deciso di riallacciare i rapporti con Adelaide, vedendo la sua sofferenza. Flora, ovviamente, non ne è stata felice, nonostante Guarnieri le abbia assicurato che è lei la donna che ama e che solo per lei ha messo in piedi Galleria Moda Milano.

Quando la contessa sarà pronta a lasciare la villa, Umberto la sorprenderà.

Il Paradiso delle signore, Umberto riporta Odile a casa?

Adelaide è distrutta dal dolore e ha due persone molto importanti che le stanno accanto. Da una parte Umberto, con il quale ha seppellito l'ascia di guerra, e dall'altra Barbieri, che deve fare i conti con la presenza ingombrante del commendatore.

Come se non bastasse non si esclude che Marcello possa scoprire una verità inaspettata su Matteo colui che si è presentato come il suo fratellastro.

Le anticipazioni della soap Il Paradiso delle signore svelano che Umberto fermerà Adelaide prima che lasci la villa e l'ipotesi più plausibile è che riesca a convincere Odile a venire a Milano per parlare con sua madre. In tutto ciò, la figura di Flora sarà determinante.

Umberto e Flora si lasciano nella soap Il Paradiso delle signore?

Come raccontano le anticipazioni Il Paradiso delle signore delle puntate in onda a ottobre, Flora si offrirà di aiutare Umberto con Adelaide, forse per strategia e per tenerlo legato a sé.

Tuttavia, la vicinanza stretta tra Umberto e Adelaide potrebbe portare il commendatore a riflettere sui suoi reali sentimenti, facendogli prendere la decisione di tornare con lei, la donna che ha odiato ma anche amato per tutta la sua vita.

In quel caso, per Flora si aprirebbe un periodo molto difficile da afffrontare.