L'avventura di Oriana al GF spagnolo è iniziata da poco, ma gli autori avrebbero già pensato di sorprenderla facendole incontrare il fidanzato Daniele. Quest'ultimo, infatti, ha postato sui social una foto dell'aereo che stava per prendere in direzione Madrid, dove si trova la compagna da meno di due settimane. In un video che ha girato prima di lasciare l'Italia, Dal Moro ha speso bellissime parole per Marzoli, di cui si è detto innamoratissimo e pronto ad aspettarla.

Aggiornamenti sul futuro al GF

Dopo che Oriana al GF spagnolo ha confessato che lui sarebbe già pronto a sposarla, Daniele ha risposto con un video che è stato trasmesso in Spagna.

"Io ti amo e ti guardo tutti i giorni. Non è facile né per me né per te, ma non devi preoccuparti. Io sto bene, non sono problemi", ha detto Dal Moro con il tono di voce rotto dall'emozione.

Rivolgendosi sempre alla fidanzata che da circa una settimana è "reclusa" all'interno della casa del Gran Hermano, il veneto ha aggiunto: "Stai tranquilla, io cerco di dare una mano come posso".

"Divertiti, io sono qui che ti aspetto. Fai la brava", termina così il bellissimo video messaggio che l'imprenditore ha voluto far recapitare alla sua dolce metà per rassicurarla sui sentimenti che prova per lei.

Il gesto che fa sognare il pubblico del GF

Il giorno successivo alla messa in onda sulla tv spagnola del suo video messaggio, Daniele ha stupito ancora postando una foto piuttosto interessante su Instagram.

Tra le Stories che il veneto ha condiviso con i follower la mattina del 19 settembre, spicca quella che ha fatto all'aeroporto Marco Polo. Dal Moro, infatti, stamattina ha preso un aereo per Madrid e, anche se non l'ha detto esplicitamente, ai fan sembra chiaro che stia andando a fare una sorpresa a Oriana.

Anche se nei giorni scorsi si è detto turbato dall'improvviso distacco dalla fidanzata, nelle ultime ore l'ex concorrente del GF Vip si è mostrato sereno e soprattutto pronto a rassicurare Marzoli sulla loro storia d'amore.

I sostenitori degli "Oriele" non possono far altro che esultare per le ultime novità che riguardano la coppia, soprattutto perché sembra vicinissimo un loro incontro davanti alle telecamere del reality-show ambientato in Spagna.

Il tira e molla dopo il GF in Italia

Oriana ovviamente è all'oscuro del fatto che Daniele sia partito per Madrid, ma molto probabilmente lo scoprirà nel corso della prossima puntata del GF al quale sta prendendo parte da poco.

Prima che l'influencer esordisse nel reality spagnolo, sul web si è vociferato con insistenza di una possibile partecipazione in coppia con il fidanzato: si diceva che gli "Oriele" sarebbero potuti entrare nella casa insieme e per gareggiare come un unico concorrente.

Ciò non è avvenuto, ma l'imminente viaggio di Dal Moro lascia pensare che quantomeno ci sarà un incontro faccia a faccia tra lui e Marzoli, tutto documentato dalle telecamere della tv spagnola.

Anche se si sono lasciati e ripresi tantissime volte negli ultimi mesi, sembra che Oriana e Daniele facciano sul serio: confidandosi con le compagne d'avventura, infatti, la ragazza ha fatto sapere che la sua dolce metà le avrebbe già parlato di convivenza ma soprattutto di matrimonio.

"Durante l'estate ho fatto anche un test di gravidanza perché mi sentivo strana, ma lui ha reagito benissimo. Ha detto che mi sposa", ha fatto sapere la protagonista del reality-show.

I fan non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà tra i loro beniamini nei prossimi giorni, ovvero quando andrà in onda una nuova puntata del Gran Hermano e Dal Moro potrebbe essere ospite.