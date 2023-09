Sono trascorsi pochi giorni da quando Oriana è entrata nella casa del GF in Spagna: la ragazza, però, si è già lasciata andare ad inaspettate confidenze sia sull'esperienza in Italia che sul fidanzato Daniele. I siti, infatti, riportano le parole che Marzoli ha usato per raccontare ai coinquilini il sentimento che la lega a Dal Moro: in questi mesi ci sarebbe stato un test di gravidanza, tante liti, la proposta di una convivenza e l'idea di sposarsi.

Aggiornamenti sulla protagonista del GF

Dopo aver punto Antonino Spinalbese sull'età al GF Vip spagnolo, Oriana ha spostato la sua attenzione sull'altro ragazzo per il quale ha perso la testa tra le mura di Cinecittà.

Nel raccontare ai nuovi compagni d'avventura come è nata la relazione con Daniele, la bella venezuelana ha svelato retroscena che fino ad oggi erano inediti anche per i fan più attenti.

Un primo episodio che l'influencer ha reso pubblico nella casa, riguarda il periodo in cui ha pensato di essere in dolce attesa.

"Mi sentivo strana e avevo la nausea. Mia madre mi ha chiesto se potevo essere incinta, così ho fatto un test di gravidanza", ha fatto sapere Marzoli nei suoi primi giorni da concorrente del reality ambientato a Madrid.

La ragazza si è detta stupita dalla reazione che Dal Moro ha avuto a quel "campanello d'allarme": "Non era così spaventato dalla situazione".

Il bivio dopo l'esperienza al GF

Anche se Daniele era contrario alla sua partecipazione al GF spagnolo, Oriana ha seguito il suo istinto e ora teme che il fidanzato possa soffrire la lontananza e magari meditare una rottura.

"Mi ha detto che quando esco o ci lasciamo o ci sposiamo", ha raccontato la giovane all'interno della casa.

A quanto pare Dal Moro avrebbe anche chiesto a Marzoli di andare a vivere insieme, un altro passo verso la concretizzazione di un rapporto che in questi mesi è stato molto altalenante.

"Ha detto anche che mi sposa. Io cosa farò? Di corsa, prendo Cocco (il suo cagnolino, ndr) e vado a Verona. Mi piace quella città", ha precisato l'influencer sul futuro che vorrebbe con Dal Moro.

Oriana ha anche conosciuto i genitori di Daniele e con loro ha instaurato un rapporto affettuoso, quindi il trasferimento in Italia sarebbe ancora più piacevole e diminuirebbe le liti per la distanza.

Sorpresa in arrivo al GF

Se nei giorni scorsi si è vociferato di una possibile partecipazione della coppia al GF spagnolo (si parlava degli "Oriele" come un unico concorrente), ad oggi solo Oriana è nel cast del reality-show ma i fan già sognano un ricongiungimento con la sua dolce metà.

Anche la giovane ha detto apertamente che le piacerebbe ricevere una sorpresa da Daniele nelle prossime settimana, soprattutto per avere da lui la forza di portare a termine un'esperienza che ha fatto due volte nell'ultimo anno.

La bella Marzoli, infatti, è stata "reclusa" tra le mura di Cinecittà per circa 7 mesi (da novembre ad aprile), dopodiché all'inizio di settembre è entrata nella casa dove si svolge la versione spagnola del medesimo programma.

Si sa già che Dal Moro non ha gradito il distacco dalla compagna, anche perché sui social network si è lamentato dei comportamenti poco affettuosi che lei avrebbe avuto prima di partire.

"Avrei voluto passare più tempo con lei, mi servivano maggiori dimostrazioni. Non ci sono basi solide e la situazione è appesa ad un filo. Si salverà questa roba? Non credo", ha fatto sapere il veneto in uno sfogo che i siti di Gossip hanno prontamente riportato nei giorni in cui Oriana debuttava nel cast del Gran Hermano (al quale ha già partecipato anni fa, ritirandosi dopo pochissimo tempo perché non si trovava bene).