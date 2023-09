Il Grande Fratello sta cominciando a entrare nel vivo. Con la messa in onda della terza puntata, i telespettatori hanno potuto conoscere meglio i nuovi concorrenti e le loro storie. Per tutti loro è tempo di pagelle. A dominare la scena è stato ancora una volta Alex Schwazer che, nel corso della diretta del 18 settembre, ha regalato molte emozioni ai telespettatori soprattutto nel momento in cui ha potuto incontrare la moglie. Non convince invece il pubblico Beatrice Luzzi, soprattutto dopo il confronto con Rosy Chin. Pe lei un voto basso in pagella.

Alex continua la sua marcia al Grande Fratello: voto 10

C'era grande attesa per la messa in onda della terza puntata del Grande Fratello. I telespettatori non sono rimasti delusi, visto che la puntata del 18 settembre è stata ricca di emozioni.

Il merito va in gran parte ad Alex Schwazer, che ha ricevuto diversi applausi dai presenti in studio ogni qualvolta Alfonso Signorini lo ha chiamato in causa. Il racconto della sua travagliata vicenda agonistica e l'incontro con la moglie Kathrin, hanno fatto versare fiumi di lacrime non solo ai suoi coinquilini, ma anche ai telespettatori a casa. Voto alto per lui: 10.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi non convince: voto 4

Se Alex si merita un volto altissimo, non è così per l'attrice Beatrice Luzzi.

In puntata, Signorini ha proposto un confronto con Rosy Chin, per capire meglio i motivi che portano le due a scontarsi dentro la Casa di Cinecittà.

L'attrice però non ha affondato il colpo con la chef di origini cinesi. Anzi, invece che ammettere che tra loro vi è un antipatia, ha minimizzato parlando di semplici incomprensioni.

Ecco perchè il pubblico al momento é diviso. Non si capisce bene come stiano le cose e l'opinione di qualche spettatore è che l'attrice non la racconti giusta. Il suo voto in pagella è un 4.

GF, pagelle del 18 settembre: Giselda merita un 7, incognita Grecia

Se si parla di Grande Fratello 2023, non si può fare a meno di citare Giselda Torresan.

È una delle concorrenti che fanno sempre sorridere il pubblico da casa. Non solo per via del dialetto veneto, ma anche per il suo modo di fare. Piace tanto a casa e la riprova ne è il fatto che é stata lei a risultare la preferita nel televoto chiuso in diretta da Signorini nel corso della terza puntata. Con il 30% delle preferenze, ha battuto sul filo di lana Vittorio. Anche per lei un voto alto: 7.

Se si parla di televoto, non si può non menzionare Grecia Colmenares, risultata la meno votata dal pubblico. Non è stata eliminata, ma é una delle candidate all'uscita nella puntata di lunedì prossimo. Per il momento, sembra che il pubblico non abbia apprezzato il suo modo di fare. Ci si potrebbe ricredere su di lei con il passare dei giorni ma per il momento il suo voto in pagella è 5.