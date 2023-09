"Un autore mi ha detto che Giselda non è né carne né pesce": questo il tenore di un post pubblicato su X da Agent Beast, account che si occupa di fornire dei retroscena sui programmi più seguiti del piccolo schermo.

Secondo quanto riferito, la redazione starebbe decidendo se puntare o meno su Giselda Torresan, concorrente della quale non sarebbe del tutto convinta, o in alternativa evidenziare la divisione in due fazioni all'interno della casa.

Il retroscena

"Domanda, Voi su Giselda puntereste la vostra attenzione da telespettatori o autori/autrici?

Oppure andreste a dividere la casa che è una modalità già ampiamente provata nei reality, cercando la fazione e dividendo l'opinione dei social? Sempre in modo meno volgare" si legge nel post di Agent Beast, che rivolgendosi al pubblico social ha posto un sondaggio su cosa farebbero i telespettatori da casa se fossero al posto degli autori.

Perché ho sentito un autore che mi ha detto Giselda non è né carne né pesce ... la pensate anche voi così ? — Agent Beast (@Agent__Beast) September 18, 2023

Secondo quando riferito dagli autori quindi, informazione questa non verificata e da prendere dunque come un pettegolezzo e nulla di più, ci sarebbe un certo scetticismo attorno al percorso che sta portando avanti Torresan dall'inizio del reality show ad oggi.

Ma cosa ne pensano i telespettatori?

Il commento di alcuni utenti del web

Alla domanda di Agent Beast, alcuni utenti hanno fornito la propria opinione in merito: "È una concorrente chiusa che viene da un mondo di montagna, ma non per questo significa che si deve denigrare" ha scritto qualcuno. Un altro utente ha riferito che vorrebbe evitare di vedere dinamiche riguardanti due fazioni all'interno della casa di Cinecittà, cosa che sarebbe ridondante e ripetitiva perchè già avvenuta in passato: stando a qualcun altro invece Giselda potrebbe presto lasciare il gioco di sua spontanea volontà.

Un ultimo utente ha infine riferito di puntare di più sulla coppia Giuseppe Garibaldi-Lorenzo Remotti poiché potrebbero rivelarsi due concorrenti interessanti ai fini del gioco.

Giselda Torresan protagonista della terza puntata

In occasione della terza puntata del GF, Giselda è stata tra l'altro protagonista del primo blocco quando è stata chiamata a fornire un commento su quanto asserito dal compagno d'avventura Paolo Masella, stando al quale lei sarebbe attratta da lui.

La Torresan ha così rivelato di non aver alcun interesse per il concorrente aggiungendo come il suo atteggiamento scherzoso e amichevole sia stato del tutto frainteso.