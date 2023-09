In occasione della sesta puntata del Grande Fratello, in onda giovedì 28 settembre, c'è stato uno screzio tra Angelica Baraldi e Massimiliano Varrese. Durante una pausa pubblicitaria l'attore ha criticato alcuni suoi compagni d'avventura per non avere preso posizione nei confronti di Beatrice Luzzi. In disaccordo Angelica ha fatto notare di non avere nulla contro l'attrice, quindi non si può pretendere di prendere una posizione.

Angelica critica Massimiliano

Durante la puntata c'è stato l'ennesimo confronto-scontro tra Massimiliano e Beatrice.

A quel punto Angelica ha preso parola e ha sbottato nei confronti del coinquilino: "Sono tre ore che vuoi che ci schieriamo.

Io non ho le tue motivazioni per andare contro Beatrice. Quando lei ha sbagliato io gliel’ho detto, ma con me non ha mai fatto niente di che. Quindi non è che ora mi alzo e inizio a dire cose". Secondo il punto di vista di Baraldi, non si tratta di un gioco a squadre in cui bisogna decidere in quale stare. Inoltre ha sostenuto che Massimiliano non può neanche pretendere che gli altri si schierino per compiacerlo. Nel lungo sfogo la concorrente ha anche affermato che Varrese non può "minacciare" di cambiare il suo atteggiamento nei confronti di chi ha deciso di non prendere una posizione verso Beatrice.

Infine ha tagliato corto appellandosi all'età del coinquilino: "Sei più maturo di così".

Massimiliano chiede al gruppo di schierarsi, ma non tutti sono d’accordo. Nemmeno la sua amica Angelica…. #GrandeFratello #gf pic.twitter.com/KuHMXZXu8n — disagiotv (@disagio_tv) September 29, 2023

Massimiliano definisce Beatrice 'repellente' e Signorini interviene

In settimana, Massimiliano e Beatrice hanno avuto dei nuovi scontri.

Secondo lui, la coinquilina ha deciso di indossare una maschera all'interno del Reality Show in modo da catturare l'attenzione dei telespettatori. Nel mezzo di uno sfogo il concorrente ha definito la compagna d'avventura "repellente" e ha chiesto al pubblico di mandarla a casa. Tale aggettivo non è piaciuto ad Alfonso Signorini, tanto che ha rimproverato Varrese sostenendo che la parola utilizzata sia stata inadeguata e troppo forte all'interno di un gioco.

Il commento di alcuni utenti del web

I telespettatori del GF hanno espresso la loro opinione sulla querelle Beatrice-Massimiliano. La maggior parte sembra stare dalla parte dell'attrice, tanto che hanno deciso di renderla immune con il televoto. Secondo un utente, Luzzi sarebbe stata presa di mira dai suoi compagni d'avventura. Tra i vari commenti c'è anche chi ha gradito la presa di posizione di Angelica visto che ha deciso di andare contro il suo amico.