Dopo una settimana di convivenza forzata, all'interno del GF sono nati i primi screzi tra concorrenti. Martedì 19 settembre, alcuni telespettatori della diretta h24 hanno notato uno scambio di battute al vetriolo fra Angelica Baraldi e Grecia Colmenares. Tutto è partito dalla richiesta dell'attrice venezuelana di comprare la gelatina, ma Angelica ha risposto con un secco "no".

Che cos'è accaduto

Quest'oggi, i concorrenti del GF si sono ritrovati ad effettuare la lista della spesa. Come mostrato in un video su X, Angelica ha avuto qualcosa da ridire a Grecia in seguito ad una richiesta sul cibo.

A quanto pare, l'attrice venezuelana avrebbe chiesto di comprare qualche barattolo di gelatina, ma l'ha zittita con un "no" secco: "In Italia non mangiamo la gelatina così a cucchiaiate".

morta perché sono stati una settimana a parlare di cibo e inclusività, il trauma del sushi, i discorsi motivazionali, e ora la quarta selassiè ha liquidato topazia che voleva la gelatina con “mi dispiace ma in italia non mangiamo la gelatina a cucchiai” pic.twitter.com/i5Km2HQcfE — Paola. (@Iperborea_) September 19, 2023

Valentina, invece, ha domandato perplessa perché Grecia abbia chiesto un barattolo di gelatina.

Il commento di alcuni utenti del web

Lo scambio di battute tra Angelica e Grecia non è passato inosservato ai telespettatori della diretta h24.

Su X, un utente ha fatto notare che la precedente settimana hanno cercato di accontentare tutti i concorrenti del Grande Fratello. Dunque, non ha compreso perché la richiesta di Colmenares non sia stata accettata. Un altro utente con sarcasmo ha affermato: "Prima parlano di inclusività e poi liquidano Grecia dicendo che in Italia non si mangia gelatina".

Un altro telespettatore ha parlato di "mancanza di rispetto" nei confronti di una concorrente che ha fatto la storia delle soap anni 80'. Tuttavia, c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore di Angelica, sostenendo che visto il budget limitato è giusto comprare cibo che può essere utile a tutti. Un altro utente ha spiegato che è meglio dare la precedenza alle intolleranze e ai coinquilini con necessità di diete particolari piuttosto che accontentare le bizze di ogni singolo concorrente.

GF: Grecia Colmenares al televoto

All'interno della casa del GF, Grecia Colmenares sembra non riuscire ad integrarsi con alcuni suoi compagni d'avventura. In occasione della seconda puntata del reality show, l'attrice è finita al televoto perché a detta della maggioranza sarebbe troppo "pressante" sulle faccende domestiche. Durante la terza puntata, Grecia, essendo stata la meno votata tra Vittorio, Giselda e Rosy è finita nuovamente al televoto. Nella quarta puntata, il concorrente meno votato tra Beatrice, Arnold, Vittorio e Lorenzo finirà in un televoto eliminatorio con Grecia.

L'attrice sta cercando di integrarsi con il gruppo, tanto che è molto disponibile con le faccende domestiche, ma questo sembra non venire apprezzato da tutti.