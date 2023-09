Continua ancora per una settimana la messa in onda de La Promessa, la soap opera spagnola in onda su Canale 5. Infatti, a partire da lunedì 25 settembre 2023 le vicende di Jana e di tutti gli altri personaggi andranno in pausa.

In attesa di sapere cosa deciderà Mediaset sul ritorno della soap, si possono già anticipare alcuni risvolti inaspettati già trasmessi in Spagna che riguarderanno Curro e la verità sulle sue origini. Stando alle anticipazioni, il giovane scoprirà di non essere figlio di Lorenzo De La Mata e vorrà sapere l'identità del suo vero padre.

Anticipazioni La Promessa: Cruz rivela a Curro che Lorenzo non è suo padre

Nelle prossime puntate de La Promessa Curro continuerà a chiedersi perché il padre Lorenzo sia sempre duro e violento nei suoi confronti. Il ragazzo inizierà a pensare di non essere veramente figlio del capitano e confesserà i suoi tormenti alla zia Cruz, la quale cercherà di togliergli l'idea dalla testa, anche se ne rimarrà turbata. Il giovane si confiderà con Jana che lo ascolterà e gli suggerirà di indagare sul suo passato. Perciò, seguirà il consiglio della cameriera e deciderà di interrogare nuovamente la marchesa. Dopo un'iniziale esitazione, la donna gli confesserà che, in realtà, Lorenzo non è suo padre, aggiungendo di non conoscere l'identità del vero genitore.

Trame La Promessa, nuove puntate: Cruz e Alonso sono ai ferri corti

Le anticipazioni delle puntate prossimamente in onda su Canale 5 rivelano che i contrasti alla Promessa coinvolgeranno anche Cruz e Alonso. Quest'ultimo sarà furioso con la consorte per avergli nascosto la vendita della spilla della sua defunta moglie. I due litigheranno e faranno riaffiorare vecchi rancori.

Cruz lo rimprovererà di non averla mai amata come la sua prima moglie e di non aver mai accettato la sua famiglia. Inoltre, gli attribuirà la responsabilità della morte accidentale del barone, con il quale de Luján aveva avuto una pesante discussione che probabilmente, a detta della donna, avrebbe spinto il padre a lasciare troppo in fretta la villa.

Nel frattempo Curro, sconvolto dalla rivelazione della marchesa, racconterà tutto a Lorenzo e riceverà da quest'ultimo la conferma di ciò che avrà dichiarato Cruz. Poi l'uomo lo incoraggerà a non continuare le ricerche poiché, se la verità venisse alla luce, verrebbe ripudiato dalla società.

Jana rivela la verità a Curro: La Promessa, prossime puntate

Rómulo è consapevole di aver fatto in passato qualcosa a Gregorio, ma non ricorda di cosa si tratti. L'uomo si farà aiutare da Pía per capire il motivo per cui il maggiordomo abbia del rancore nei suoi confronti. Stando alle anticipazioni, alla fine, la verità verrà a galla: Castillo ritiene Baeza responsabile della morte del fratello.

Nel frattempo, Alonso e Cruz decideranno di non licenziare il personale della Promessa e daranno al maggiordomo il compito di comunicarlo ai domestici. Intanto, Curro manterrà le distanze da Jana, ma poi si scuserà con la giovane per il suo comportamento. Sarà allora che la cameriera rivelerà al ragazzo di essere sua sorella.