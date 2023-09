Anche oggi martedì 19 settembre 2023 su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

A un certo punto in studio hanno fatto il loro ingresso Ida Platano e Alessandro Vicinanza, ospitati per raccontare come procede la loro storia d’amore. Oltre a porre diverse domande alla coppia per capire se hanno dei progetti per il futuro, Gianni Sperti ha ammesso all’ex dama di essere stato molto scettico in passato sulla loro relazione: “Non pensavo potesse durare tanto tra di voi”.

Maria De Filippi accoglie la richiesta di Elio Servo: Gianni Sperti non ci sta

Nel nuovo appuntamento di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha riferito prima di tutto alla conduttrice di voler ascoltare la conversazione che c’è stata tra Elio Servo e Aurora Tropea nella scorsa puntata, dicendosi certa che abbiano parlato male di lei. Il cavaliere è prontamente intervenuto precisando: “Vorrei che si sentisse tutta, non solo un pezzo” per evitare che certi spezzoni fondamentali venissero tagliati. La reazione dell’opinionista non si è fatta attendere: “Il tuo ruolo non è quello di stare sempre a sindacare, tu sei ospite come tutti gli altri”.

Immediato l'intervento di Maria De Filippi, che ha preso le difese del 65enne: “È una richiesta legittima, chiede che quello che si sono detti sia ascoltato interamente, siccome non abbiamo niente da nascondere non c’è problema”.

Nonostante ciò Gianni Sperti si è ribellato, accusando Elio di aver messo in dubbio la buona fede della redazione del programma.

Tina Cipollari provoca Ida Platano: ‘Hai dei sospetti che ti tradisce?’

A questo punto Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono stati fatti accomodare in studio. La prima a rompere il silenzio è stata l’ex dama: “Ci sono stati dei momenti bassi come più o meno in tutte le coppie ma va tutto bene e sono serena”.

Secca la replica di Tina Cipollari “Hai dei sospetti che ti tradisca?”. Ida ha chiarito che ci sono dei momenti in cui il suo fidanzato va in crisi, come quando stanno lontani per molto tempo, precisando però di non avere dubbi su di lui.

“Avete mai pensato di andare a convivere?” ha chiesto poi Gianni a Ida che ha risposto di aver capito che il suo compagno ha ancora bisogno di tempo per compiere un passo simile.

Tina Cipollari furiosa con Aurora Tropea: ‘Sei veramente una brutta persona'

La puntata si è chiusa con il nuovo riferimento alla querelle Cipollari-Tropea: l'opinionista ha in particolare attaccato la dama per quanto avrebbe riferito al compagno durante il ballo: "Sei andata lì ad aizzare, complimenti. Sei veramente una brutta persona”.

Anche Servo è stato attaccato per aver dato della pazza alla stessa Cipollari: "A me non me la dai a bere. Predichi bene e razzoli male”. Gianni Sperti ha difeso la sua collega, invitando Aurora a non insultarla dandole della ragazzina.