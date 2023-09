Nel pomeriggio di venerdì 29 settembre, Fiordaliso e Beatrice Luzzi sono state richiamate dagli autori del Grande Fratello. Tutto è iniziato da un discorso nato fra le due coinquiline in cui hanno paragonato il tugurio al carcere. Anziché chiudere immediatamente il discorso, le due hanno proseguito fornendo ulteriori commenti. Di conseguenza la regia non ha potuto fare altro che invitarle a tagliare il discorso.

Che cos'è successo?

Al termine della sesta puntata del reality show, alcuni concorrenti sono stati costretti ad abbandonare la casa per trasferirsi nel tugurio.

Tra queste ci sono anche Beatrice Luzzi e Fiordaliso, e parlando della carenza del cibo hanno affermato che in carcere c'è più disponibilità. La cantante ha affermato: "Ora, a parte gli scherzi… in galera la carne c’è, la colazione c'è...". A quel punto l'attrice ha precisato che in carcere nessuno viene pagato perché ha commesso un reato, ma Fiordaliso anziché glissare ha controbattuto: "Sì ma loro hanno fatto qualcosa, noi no". Dal momento che la conversazione fra le due è continuato per un po', gli autori hanno deciso di intervenire: "Ragazzi, per favore".

Le chiacchierata fra le due concorrenti si è svolta con tono goliardico, ma la regia ha preferito interrompere il discorso riguardante un argomento sensibile.

• CARENZA DI CIBO •

Fiorda: " Ora, a parte gli scherzi... in galera la carne c'è, la colazione c'è... "

Bea: "Ma non ti pagano"

Confessionale:

"RAGAZZI PER FAVORE"#grandefratello #gf pic.twitter.com/RhUrFlHdFY — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) September 29, 2023

Fiordaliso ha anche commentato la situazione degli spazi da dividere in tugurio: secondo lei è come 100 anni fa, quando suoi padre era costretto a dormire in cucina per mancanza di spazi in casa.

Il commento di alcuni utenti del web

Il discorso tra Fiordaliso e Beatrice non è passato inosservato ai telespettatori della diretta di Mediaset Extra. Sul social X, c'è chi ha ironizzato sulle affermazioni della cantante di "Non voglio mica la luna" e chi invece ha ritenuto la frase fuori luogo. Un utente con sarcasmo ha affermato: "La certezza che in questi giorni zia Fiorda verrà richiamata altre 90 volte".

Un altro utente invece ha criticato la regia per essere intervenuta: "Questo non è un reality, ma una manipolazione. L’Italia sempre più contraddittoria, perbenismo e moralismo cozzano con la vita reale".

GF: continua la divisione fra concorrenti

I concorrenti sono stati nuovamente divisi: abitanti in casa e in tugurio.

Al termine della puntata di giovedì sono finiti in tugurio la maggior dei concorrenti: Beatrice, Fiordaliso, Heidi, Massimiliano, Alex, Angelica, Letizia, Valentina, Marco e Paolo. Al contrario Rosy, Giselda, Arnold, Ciro, Vittorio, Samira, Anita, Giuseppe, Grecia e Lorenzo si trovano nella parte principale della casa di Cinecittà.

Al momento gli autori hanno deciso di dividere i concorrenti in due gruppi.