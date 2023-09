Accadranno tanti colpi di scena nel corso delle puntate de La Promessa trasmesse prossimamente su Canale 5. Gli spoiler della soap opera ambientata in Spagna rivelano che Gregorio impedirà a Cruz di licenziare Pia, perché dichiarerà di essere il padre del bambino che aspetta.

Anticipazioni de La Promessa: Gregorio scopre che Pia è incinta

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Pia avvertirà una serie di svenimenti che desteranno i sospetti di Gregorio. Il maggiordomo così verrà a sapere che Pia attende un bambino, promettendole il massimo riserbo sulla faccenda.

L'uomo tuttavia parlerà apertamente anche con Romulo, chiedendogli come mai non si sia mai accorto degli strani malesseri di Pia, visto che ha detto a tutti di avere abortito. In realtà solo le colleghe Candela e Jana sanno che Pia ha deciso di tenere il bambino. Tuttavia il discorso tra Gregorio e Romulo verrà origliato da Petra, che correrà a spiattellare tutto a Cruz.

Il maggiordomo informa Cruz di essere il padre del bambino che attende la domestica

Nelle prossime puntate della soap opera, in accordo con Cruz, Petra deciderà di sbugiardare Pia davanti a tutti i colleghi nel corso di una cena. La donna sottolineerà che la domestica non si è sbarazzata del bambino che portava in grembo nonostante le fosse stato ordinato dalla marchese di abortire.

Pia a questo punto proverà a difendersi, ma Cruz entrerà in cucina per chiedere una spiegazione. La marchesa apparirà minacciosa, tanto da voler licenziare in tronco la domestica. Gregorio a questo punto sorprenderà tutti con una rivelazione: informerà Cruz di essere il padre del bambino che attende Pia. Una bugia che la donna non riuscirà a controbattere, visto che in realtà il padre del bambino è il Barone.

La marchesa non crede alla storia tra Pia e Gregorio

Gregorio confiderà ad Alonso e Cruz di aver ceduto alla passione con Pia durante una visita alla fattoria dei suoi vecchi signori. Il maggiordomo sottolineerà di aver cercato di fare il possibile per venire assunto a La Promessa quando ha scoperto la gravidanza della compagna.

Una bugia che inizialmente non convincerà la marchesa Cruz, visto che Pia aveva raccontato di essere stata abusata. Inoltre tutti i residenti della tenuta non comprenderanno per quale motivo la donna e Gregorio abbiano finto di essere estranei quando quest'ultimo ha fatto il suo ingresso a palazzo.

Pia, successivamente, farà presente al maggiordomo che dovrebbe tirarsi indietro ammettendo di aver mentito solo per salvarla dal licenziamento. Gregorio però non rinuncerà, volendo offrire un futuro sereno al figlio in arrivo.