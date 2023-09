Nella quinta puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 25 settembre, Giselda Torresan è stata protagonista di uno dei blocchi. Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip riguardante la 34enne di Pieve del Grappa, in cui ammette le sue fragilità. Nel dettaglio, Giselda ha ammesso di avere timore a intromettersi nelle conversazioni altrui perché i suoi argomenti sono legati solamente alla passione che ha per la montagna.

Le parole di Giselda

Parlando di Giselda, Alfonso Signorini ha spiegato che è entrata nella casa come fosse un'aliena visto che i suoi unici argomenti sono legati alla passione che ha per la montagna.

A quel punto il conduttore ha mandato in onda un confessionale in cui la concorrente ammette le sue paure: "Ho sempre paura di intromettermi nei discorsi degli altri. Mi vedo brutta, diciamo. Quindi delle volte quando loro parlano ho timore di andare là e parlare, anche perché i miei discorsi sono solo di montagna". A tal proposito la 34enne ha ammesso di essere sempre stata una ragazza insicura. Dunque, preferisce isolarsi dal resto del gruppo per annoiare gli altri con i soliti discorsi anche perché quando si parla di musica, attori, programmi lei sente di essere un pesce fuor d'acqua visto che non segue nulla di tutto ciò.

Successivamente è stata mandata in onda una clip, in cui Samira Lui spende parole di stima nei confronti della coinquilina: l'ex professoressa de L'Eredità ha confidato di essere rimasta colpita dalla coinquilina e si è augurata il meglio per lei.

Dal canto suo, Lorenzo Remotti ha riferito che non si può non volere bene ad una persona pura come Giselda.

Il rapporto con i genitori

Durante la messa in onda di un'altra clip, i telespettatori del reality show hanno potuto vedere una chiacchierata confidenziale tra Giselda e Rosy. In particolare, quest'ultima ha cercato di far capire alla coinquilina che tutti possono trarre dei vantaggi da lei.

Inoltre non annoia nessuno se parla continuamento delle "sue" montagne. A tal proposito la chef italo-cinese ha chiesto a Giselda in quali rapporti si trovi con i genitori. Senza giri di parole la 34enne ha spiegato che non esistono le famiglie perfette e, in passato ha avuto degli screzi con i genitori ora risolti. Inoltre ha affermato che suo padre è una persona severa che non regala complimenti o abbracci.

Dalle parole della gieffina, è emerso che l'uomo vorrebbe vedere la figlia con una famiglia: "Io non sono così".

A quel punto ha preso nuovamente la parola Signorini e parlando con Giselda l'ha incoraggiata a non cambiare mai, ma ha anche ironizzato sul fatto che nel 2023 non sapesse cosa fosse una macchinetta del caffè a cialde.