In Terra Amara Demir non vorrà più avere a che fare con Behice nemmeno dopo la sua morte. Lei, prima di esalare l'ultimo respiro, confesserà apertamente di essere l'assassina di Hünkar e per questo motivo Demir vorrà che il feretro della donna venga seppellito il più lontano possibile da Çukurova.

Tutti sono concordi: Behice non può essere seppellita a Çukurova

Behice morirà: dopo aver confessato davanti a Fekeli, Züleyha, Demir, Sermin, Müjgan e Fikret di aver ucciso Hünkar, si butterà da un dirupo, mettendo così fine alla sua vita. Verranno subito allertate le forze dell'ordine e i sanitari.

Quest'ultimi porteranno il corpo di Behice in ospedale, mentre il procuratore avrà modo di parlare con Fekeli e Demir di quanto successo.

Saranno loro i testimoni ufficiali di quanto accaduto e visti i pochi dubbi il procuratore deciderà di chiudere il fascicolo riguardante la morte di Hünkar Yaman, mentre per quando riguarda Behice il corpo non verrà sottoposto ad autopsia: appena terminerà il processo burocratico l'unica parente della donna, Müjgan, potrà avere la salma per fare i funerali. Se la ragazza non se la sentisse di prendersi carico di questa responsabilità, verrà allertato il comune di Çukurova.

La richiesta di Fekeli a Müjgan

Demir sarà chiaro su una cosa: "Voglio il corpo dell'assassina fuori da Çukurova, non voglio che riposi accanto a mia madre.

Nonostante sia morta, viene infangata lo stesso la sua memoria". Poi successivamente si rivolgerà a Fekeli: "Ti chiedo di parlare con Müjgan e di chiederle di portare la salma della zia lontano da qui".

Fekeli capirà Demir e sarà d'accordo con lui: "Tranquillo, non permetterò che quella donna riposi sotto la stessa terra della mia amata Hünkar".

Sarà così che l'uomo parlerà con Müjgan e la ragazza capirà le motivazioni che lo spingono a fare questa richiesta. Ovviamente lui non parteciperà ai funerali, ma non se la sentirà di lasciare Müjgan da sola, così le dirà che sarà Çetin ad accompagnarla nel luogo scelto per la sua sepoltura: il cimitero di Istanbul.

Fikret e Müjgan partono per Istanbul

Fikret però, sentendo la proposta dello zio, si candiderà per accompagnare lui stesso Müjgan a Istanbul. La ragazza accetterà e sarà anche un po' commossa per il suo affetto. Ad attendere Müjgan ci sarà una giornata lunga ed emotivamente faticosa. Ad accompagnare il feretro di Behice fino a Istanbul ci saranno solamente lei e Fikret.

La situazione a Istanbul non sarà differente: nessuno degli amici parteciperà alla sepoltura, solo una vecchia amica, una certa Hülya, prenderà parte alla funzione. Per Müjgan sarà un momento duro da affrontare e forse, per la prima volta, si sentirà veramente sola.