Giselda Torresan è una delle concorrenti del Grande Fratello: la 33enne nel video di presentazione ha spiegato di essere un'operaia turnista all'interno di un'azienda di Borso del Grappa. A Fanpage.it, l'azienda ha spiegato che Giselda ha interrotto il rapporto di lavoro poco prima di entrare nella casa più spiata d'Italia. La decisione della ragazza sarebbe stata presa per non creare problemi sul posto di lavoro.

Le dichiarazioni dell'azienda

Prima dell'ingresso nella casa, Giselda ha ricevuto una sorpresa dai suoi colleghi di lavoro. Il giorno seguente la messa in onda della prima puntata del reality show, l'azienda di Borso del Grappa ha fatto una precisazione sulla 33enne: "Ha terminato il rapporto di lavoro pochi giorni prima di entrare per evitare problemi all’azienda".

Dunque, Torresan ha deciso di licenziarsi appena ha scoperto di essere stata presa come concorrente del Grande Fratello. In occasione della prima puntata, però, Giselda è stata più volte descritta come "l'unica donna della fabbrica" e lo stesso Alfonso Signorini ha più volte sottolineato che fosse un'operaia turnista. L'azienda invece, ha spiegato di non avere detto nulla durante la messa in onda del programma per evitare polemiche.

Il giallo sulla bio di Instagram

Nel frattempo, Giselda Torresan sta facendo molto discutere anche per il suo account Instagram. Scendendo nel dettaglio, la 33enne prima di varcare la porta rossa aveva scritto nella bio del suo profilo di essere un "outdoor influencer".

Gli utenti più attenti hanno notato che Giselda ha rimosso la voce "influencer" e ha inserito la professione di "operaia turnista".

Ma non è tutto, perché la 33enne è seguita da moltissimi follower nonostante non sia un personaggio famoso.

GF, scoppia la polemica: un collega di Giselda fa un gesto volgare durante la diretta che la regia non riesce a censurare

Durante la sorpresa dei colleghi a Giselda Torresan, uno di loro si è reso protagonista di un gesto volgare. Mentre tutti erano intenti a salutare e fare il proprio augurio alla collega, uno ha mimato un rapporto orale.

La 33enne non si è accorta di nulla, mentre la regia del Grande Fratello non ha fatto in tempo a censurare l'immagine poiché si trovavano in diretta.

Il gesto volgare, però, non è passato inosservato agli utenti del web e ai tanti telespettatori. Su X, moltissimi utenti hanno criticato il collega di Giselda: "Che volgarità". Un altro utente ha sostenuto che più l'editore vuole un'edizione sobria e senza trash, più accadono cose sgradevoli. Un altro utente non ha compreso il motivo del gesto volgare ai danni di Giselda.