Imbarazzo al Grande Fratello 2023 durante la prima puntata della nuova edizione trasmessa lunedì sera su Canale 5. Nel corso della trasmissione c'è stato un collegamento con i colleghi operai della nuova concorrente Giselda, che ha così avuto modo di salutarli prima del suo ingresso nella casa di Cinecittà.

Il colpo di scena, però, c'è stato nel momento in cui uno di loro si è cimentato in un gesto volgare fatto in diretta televisiva, che non è stato prontamente censurato dalla regia del reality show.

Gesto volgare in diretta tv al Grande Fratello 2023

Nel dettaglio, nel corso della prima puntata del Grande Fratello 2023 trasmessa su Canale 5, c'è stato un momento di grande imbarazzo durante il collegamento video con i colleghi di Giselda.

Prima dei saluti finali e del grande "in bocca al lupo" a Giselda per questa nuova avventura, uno dei colleghi presenti in video ha mimato un rapporto orale rivolto alla collega.

Peccato, però, che la regia del reality show non sia riuscita a intervenire e di conseguenza non abbia fatto in tempo a censurare la scena.

Il collega di Giselda crea imbarazzo alla prima puntata del Grande Fratello (Video)

Di conseguenza, quel brevissimo momento è andato in onda in prima serata su Canale 5 davanti al vasto pubblico che segue il Grande Fratello ed è diventato immediatamente virale in rete e sui social.

Probabilmente, nel corso della diretta di ieri sera, Alfonso Signorini non si è neppure accorto del gesto volgare fatto in diretta dal collega di Giselda, così come potrebbe non essersene accorta neppure la concorrente stessa che a breve sarebbe entrata nella casa più spiata d'Italia

Immediata la reazione dei fan social del reality show che subito si sono accorti di quanto era accaduto nel corso della diretta e hanno riportato la notizia in rete.

'Pier Silvio Berlusconi sarà furioso', i fan del GF commentano la scena volgare trasmessa in diretta

"Chissà Pier Silvio Berlusconi quanto sarà furioso per questo gesto volgare trasmesso nel corso della prima diretta", ha scritto un commentatore social del reality show.

"Stando alle nuove regole, Pier Silvio sarà nerissimo", ha scritto ancora qualcun altro tirando sempre in ballo il vice-presidente Mediaset che quest'anno ha chiesto di frenare la deriva trash del reality show.

"Che tristezza, ma veramente c'è bisogno ancora di fare questi gesti osceni quando si è in televisione?", ha commentato ancora qualcun altro bacchettando il collega di Giselda.

"A questo punto, stando alle nuove rigide regole del reality show, Giselda dovrebbe essere squalificata per il gesto volgare del collega", ha affermato ancora un altro spettatore.