Lorenzo Remotti è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. Il 37enne, al primo giorno con i suoi nuovi compagni d'avventura, ha rivelato come abbia fatto a mantenere il massimo riserbo sulla partecipazione al Reality Show condotto da Signorini.

Le rivelazioni di Remotti

Lorenzo ha iniziato a fare le prime confidenze ai suoi compagni d'avventura in occasione della prima puntata del GF e parlando del suo contratto, ha svelato come sia riuscito a non far trapelare nulla all'esterno: "Visto che c’è scritto che non devi dire che partecipi.

Quindi è rischioso dirlo anche in famiglia. Perché lo dici alla sorella che poi lo dice all’amica e dopo lo sanno tutti. Allora io cosa ho fatto? Ho trovato la scusa che mi aveva assunto un’azienda di scarpe tedesca. E che io sarei dovuto andare in Germania per un periodo".

Il video di presentazione

In occasione del video di presentazione, Lorenzo Remotti ha spiegato di avere 37 anni e di essere originario di Novi Ligure. Di professione è un calzolaio: "Faccio uno dei mestieri già antichi del mondo, i primi tempi mi prendevano in giro e anche io mi vergognavo ad indossare un camice, ma ora lo porto con orgoglio". Remotti è sposato con Mariella e ha un figlio di nome Dante.

Prima di varcare la porta rossa, il nuovo concorrente ha chiesto scusa ad amici e parenti per avere mentito sulla sua lunga assenza aggiungendo che il negozio resterà chiuso per tutto il tempo perché non ha trovato alcun sostituto.

Ramotti ha anche rivelato che l'idea di partecipare al reality show di Canale 5 è nata in lui per provare un'esperienza del tutto nuova.

Lorenzo Remotti rimproverato dalla regia

A meno di 24 ore dall'ingresso al Grande Fratello Lorenzo Remotti è già stato rimproverato in confessionale. Il tutto è partito questa mattina quando la concorrente Anita Olivieri gli ha fatto uno scherzo sul caffè (che lui non può bere perchè essendo nel tugurio non ha accesso ai benefit dei normali concorrenti) venendo per questo ironicamente mandata a quel paese.

Dopo la parolaccia in tugurio tutti i concorrenti si sono guardati in volto fra loro, Olivieri stessa – imitando la voce di un autore – ha scherzato dicendo “Lorenzo in Confessionale”: alla fine però il richiamo da parte della produzione è avvenuto davvero segno evidente di come quest'anno non saranno tollerati atteggiamenti fuori le righe o l'uso di un linguaggio non appropriato ad una trasmissione in prime time.