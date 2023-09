La nuova edizione del Grande Fratello ha aperto i battenti lunedì 11 settembre su Canale 5. Nel corso dei primi giorni di convivenza forzata, tutti stanno cercando di trovare una quadra per mostrarsi sotto le telecamere. Nella giornata di ieri, Massimiliano Varrese ha cercato di imitare una scena del film Scream, ma Rosy Chin ha consigliato di evitare in modo da non essere rimproverato dalla regia.

Che cos'è successo?

Martedì 12 settembre, Massimiliano per ingannare il tempo ha raggiunto Rosy in cucina con una felpa in testa e un coltello: il concorrente stava imitando una scena del film Scream.

Sebbene la cuoca cinese sia scoppiata a ridere, poco dopo si è sentita di dare un consiglio al coinquilino: "Non farlo, secondo me. Oggetti pericolosi che facciamo cose. Secondo me, cioè, poi pensano che è pericoloso quindi meglio di no, non farlo più". Dopo avere esitato un momento, anche Varrese ha deciso di evitare lo sketch in modo da non essere rimproverato dalla regia.

La regia ha già rimproverato Lorenzo

Il "cambio di rotta" del Grande Fratello è evidente a tutti i telespettatori. Il giorno seguente la prima puntata, Lorenzo Remotti è stato rimproverato in confessionale. Tutto è iniziato da una parolaccia da lui pronunciata ai danni di Anita Olivieri: stando nel tugurio pensava che si potesse avere un caffè, ma nel momento in cui ha capito che la coinquilina lo stava prendendo in giro ha avuto un gesto di stizza.

Il concorrente ligure è stato prima richiamato e successivamente è stato censurato dagli autori, poiché stava raccontando ai suoi compagni d'avventura cos'era accaduto in confessionale.

Tale richiamo ha spiazzato i concorrenti, poiché hanno paura di essere continuamente rimproverati dagli autori.

Le nuove regole sugli orari

Ma non è tutto, perché i concorrenti presenti nella casa di Cinecittà hanno lasciato intendere di avere ricevuto anche delle regole sugli orari.

Nel dettaglio, Rosy, Paolo, Laura e Giselda si sono ritrovati in cucina a parlare dell'orario stabilito per andare a dormire. La cuoca cinese ha detto di ricordare che l'orario fissato era per le 3:00, ma Laura è intervenuta: "No, dobbiamo andare a dormire alle 2:00 e svegliarci al massimo alle 10:00". A tal proposito Paolo ha aggiunto che i concorrenti hanno dieci minuti per alzarsi dal letto da quando vengono accese le luci, altrimenti partono dei suoni.

Successivamente Laura ha fatto presente che non possono girare per la casa in pigiama, ma devono vestirsi.

Infine tra le varie regole imposte ai concorrenti, sembrerebbe esserci il minuto di raccoglimento prima di ogni pasto: durante la prima cena, gli inquilini hanno detto una preghiera prima di iniziare a mangiare.