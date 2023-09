Terra Amara prosegue con nuovi appuntamenti su Canale 5 e le anticipazioni di lunedì 18 settembre annunciano momenti importantissimi per i protagonisti di Cukurova. Zuleyha e Yilmaz sogneranno il loro futuro insieme nella nuova villa. Dopo aver ottenuto il consenso al divorzio dai rispettivi coniugi nulla sembrerà fermare i progetti dei due innamorati. Una telefonata imprevista, tuttavia, spingerà Yilmaz a correre in ospedale e durante il tragitto l'uomo avrà un terribile incidente in auto. Zuleyha e Demir si troveranno per caso sul posto e riusciranno a salvare la vita a Yilmaz liberandolo dalle lamiere, ma le condizioni di Akkaya saranno molto gravi.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha e Yilmaz progetteranno il loro futuro

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che per Zuleyha e Yilmaz ci sarà una grande felicità. Dopo aver ottenuto il consenso al divorzio da parte di Mujgan e Demir, i due innamorati andranno insieme a vedere la villa in cui abiteranno con Adnan e Kerem Ali. L'amore di Zuleyha e Yilmaz sembrerà non avere più nessun ostacolo e la prospettiva di un futuro nella casa che hanno sempre sognato li riempirà di gioia. I guai per i protagonisti, tuttavia, non saranno affatto finiti. Dopo aver trascorso una splendida giornata con Zuleyha e Adnan, infatti, Yilmaz riceverà una telefonata che cambierà il corso dei destini di tutti.

Anticipazioni puntata di lunedì 18 settembre: Mujgan allarmata per Kerem Ali

La puntata di Terra amara di lunedì 18 settembre vedrà al centro delle scene la separazione di Yilmaz e Zuleyha dai rispettivi coniugi. Mentre i due fantasticheranno sul loro futuro insieme, Mujgan sarà a casa con Kerem Ali. In un momento di distrazione della donna, il bambino cadrà inaspettatamente dal lettino e Mujgan sarà molto preoccupata, tanto che lo porterà in ospedale.

Dopo aver trascorso una splendida giornata con Zuleyha, Yilmaz riceverà la telefonata da Nazire che lo informerà di quello che è accaduto al suo bambino. L'uomo andrà in macchine e correrà verso l'ospedale.

Zuleyha e Demir salveranno la vita a Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Yilmaz procederà ad alta velocità per raggiungere Kerem Ali e rassicurarsi sulle sue condizioni di salute.

Nel frattempo, Zuleyha e Demir saranno diretti al tribunale per sbrigare le pratiche del divorzio. Tuttavia, sulla stressa strada i due vedranno Yilmaz passare ad alta velocità prima di perdere il controllo dell'auto e finire in un burrone. Zuleyha sarà fuori di sé dallo spavento e Demir correrà subito ad aiutare Yilmaz. L'uomo sarà intrappolato nelle lamiere e Yaman e sua moglie metteranno tutta la loro forza per riuscire a liberarlo. Poco dopo, l'auto di Akkaya prenderà fuoco e Zuleyha sarà sconvolta da quello che sarebbe potuto accadere. Yilmaz sarà trasportata subito in ospedale, ma le sue condizioni resteranno comunque molto gravi.