Da non perdere le nuove anticipazioni della soap opera La promessa in onda su Canale 5 che ha conquistato l'attenzione dei telespettatori. Gli spoiler dei prossimi episodi rivelano che Manuel e Jana vivranno la loro prima magica notte d'amore insieme, anche se con il timore di essere scoperti. Nel frattempo, si verrà a sapere che Petra nasconde un segreto che nemmeno Cruz sa, di che cosa si tratta?

A proposito di rivelazioni, Pia riuscirà a riabbracciare il suo bambino, portato in salvo da Jana, Abel e Manuel e accuserà Petra di essere l'artefice del rapimento.

Per Jimena la situazione si farà molto buia, dopo che Manuel scoprirà che ha finto di essere incinta, è giunto il momento della resa dei conti.

La Promessa, nuove puntate: Petra e Feliciano hanno rapito il bambino di Pia?

Le anticipazioni dei prossimi episodi della soap opera La Promessa raccontano che il bambino di Pia sparirà nel nulla dopo un difficile parto. Tutta la servitù si metterà sulle tracce del bimbo, ma senza risultato.

Dopo diverse e serrate ricerche, Jana e Abel riusciranno a rintracciare il bimbo di Pia, che si trova al convento di Villalquino, in attesa di essere adottato. I tre metteranno in atto un piano per riportare il neonato tra le braccia della madre.

Con grande coraggio Jana e Manuel salveranno il bambino di Pía: con uno stratagemma lo porteranno dalla madre, ancora debilitata per il parto che le è quasi costato la vita.

Pia accuserà Petra e Feliciano di averle rubato il bambino ma entrambi negheranno di essere coinvolti in questo folle piano. Stanno mentendo? Nel frattempo, Jana e Manuel si appresteranno a vivere un momento indimenticabile e sognato da tanto tempo.

Anticipazioni de La Promessa: la prima notte d'amore di Jana e Manuel

Felice per aver ritrovato il bimbo di Pia, Jana bacerà Abel davanti agli occhi di Manuel, che capirà di essere ancora profondamente innamorato di lei.

Come svelano le anticipazioni della soap La Promessa, Manuel approfitterà della temporanea assenza di Jimena per organizzare un ballo a sorpresa per Jana, e i due vivranno una serata da sogno nonostante il timore di essere scoperti. Manuel, di lì a poco, verrà a sapere tutta la verità sulla moglie, che lo ha ingannato per l'ennesima volta.

Manuel scopre la finta gravidanza di Jimena

Nei prossimi episodi della soap opera La Promessa Jimena non saprà più come fare per nascondere il fatto che non è incinta, condividendo il suo segreto solo con la madre. Pur di non essere smascherata dal marito Jimena si butterà dalle scale per fingere un aborto, ma non servirà a nulla.

Teresa troverà degli assorbenti in bagno e capirà che Jimena sta mentendo ma verrà intimata di non dire nulla a Manuel, se non vuole finire male.

Nonostante ciò, ecco che Manuel finirà per scoprire tutto e ci si chiede come reagirà a questa grande bugia. Non sarà l'unico segreto a venire a galla.

Quale è il segreto di Petra che neanche Cruz conosce?

Jana continuerà le ricerche sul suo passato e, dopo essere venuta a conoscenza del fatto che Simona sa la verità sulla morte di Dolores si concentrerà su Ramona, la donna che potrebbe mettere al giusto posto ogni tassello.

Infine, le nuove anticipazioni della soap opera La Promessa raccontano che Petra, confesserà qualcosa che ha tenuto per sé per anni mentre ha in braccio il bimbo di Pia, un segreto che nemmeno la sua amata Cruz sa. Di cosa si tratta? Lo sapremo grazie ai prossimi spoiler.