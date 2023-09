Durante la serata di giovedì 13 settembre, Rosy Chin è stata richiamata dagli autori del Grande Fratello per avere pronunciato una volgarità. Nel dettaglio, la concorrente stava cantando il brano "Besame Mucho" ma ha cambiato l'ultima parola. La regia ha immediatamente richiamato la cuoca italo-cinese e l'ha chiamata in confessionale. Anche i concorrenti che erano presenti hanno fatto notare alla coinquilina di avere utilizzato un termine "vietato".

L'episodio incriminato dagli autori

Intorno all'ora di cena, alcuni concorrenti si trovavano in cucina per preparare da mangiare.

A un certo punto Rosy ha intonato le note di "Besame Mucho", ma ha cambiato l'ultima parola inserendone una volgare.

I concorrenti che hanno assistito alla scena, l'hanno immediatamente richiamata per farle notare la parola "vietata".

L'intervento degli autori

La volgarità pronunciata da Rosy Chin non è passata inosservata alla regia del Grande Fratello. Poco dopo l'accaduto, gli autori hanno richiamato la concorrente e le hanno chiesto di andare in confessionale.

La diretta interessata una volta uscita non ha detto nulla poiché è vietato raccontare cosa accade in confessionale. Tuttavia, la cuoca sarà stata rimproverata per avere utilizzato un termine volgare.

Da quest'anno infatti, gli autori sono molto attenti agli atteggiamenti e al linguaggio dei singoli concorrenti. Dunque, moltissime parole e alcuni atteggiamenti non sono più ammessi all'interno della casa di Cinecittà come accadeva lo scorso anno.

Telespettatori criticano le nuove regole

Il richiamo a Rosy Chin è stato commentato fra i telespettatori del Grande Fratello.

Su X, moltissimi utenti hanno espresso dei giudizi negativi sulla nuova edizione del reality show. Stando a quanto riferito dalla maggior parte, quest'anno il programma starebbe perdendo la leggerezza. A detta di un utente, i concorrenti sarebbero terrorizzati in quanto non saprebbero come comportarsi tra le mura. Infine, c'è anche chi ha sostenuto che i concorrenti non siano più spontanei per via delle nuove regole da seguire.

Rosy Chin: il video di presentazione

Attualmente Rosy Chin risulta essere una delle concorrente più apprezzate del Grande Fratello. La cuoca italo-cinese nel video di presentazione ha affermato di essere "troppo italiana per i cinesi" e "troppo cinese per gli italiani". La 37enne ha riferito di essere cresciuta in un famiglia molto rigida per via della sua cultura, tanto che sfogava la sua frustrazione nel cibo. Una volta sposata, Rosy ha deciso di aprire un ristorante di sushi a Milano.