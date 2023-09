L'edizione del Grande Fratello che ha preso il via lo scorso lunedì 11 settembre si appresta ad essere totalmente rinnovata rispetto a quelle precedenti.

Nella giornata di martedì 12 settembre, gli autori hanno così comunicato ai concorrenti le regole da seguire in merito all'utilizzo di indumenti e materiali offerti dagli sponsor.

L'informativa degli autori

Mentre alcuni concorrenti si trovavano in piscina a chiacchierare sui divanetti, la regia ha comunicato le regole da seguire per mettere in mostra uno degli sponsor: "Allora, la notizia è che se avete vestiti Givova addosso o vi allenate o state in piscina.

Non potete stare sdraiati".

Trattandosi dunque di un brand sportivo, gli autori hanno intimato ai concorrenti di servirsene solo in occasioni coerenti con ciò che il marchio significa e ispira, dunque intenti a compiere attività sportiva.

Il commento di alcuni utenti del web

In seguito alla comunicazione degli autori sull'impiego del brand sportivo, alcuni utenti hanno espresso il proprio parere. Su X, un utente ha sostenuto che si sta esagerando con le regole nei confronti dei concorrenti. Un altro telespettatore ha sottolineato che il Grande Fratello è un reality show, non dovrebbe quindi perdere quel tipo di leggerezza. Al contrario, c'è chi ha trovato sensata la comunicazione, poiché non ha senso indossare indumenti sportivi o un costume se non si fa attività sportiva.

Tra i vari commenti, c'è anche chi ha fatto notare che ogni anno ai concorrenti è vietato qualcosa: lo scorso anno non potevano indossare gli occhiali da sole in casa, mentre quest'anno potranno appunto indossare indumenti Givova solo se hanno in programma di allenarsi o effettuare un bagno in piscina.

Le regole sugli orari

Le regole sui vestiti non saranno le uniche da rispettare per gli inquilini, che quest'anno non potranno regolarsi in autonomia neanche sugli orari in cui andare a dormire e svegliarsi.

Sarà infatti vietato stare in piedi oltre le ore 02:00 e la sveglia dovrà avvenire attorno alle 09:30. A quel punto i concorrenti avranno a disposizione circa dieci minuti per scendere dal letto e vestirsi. Non sarà però consentito restare in pigiama, una volta a favore di telecamera da svegli i concorrenti dovranno indossare abiti da giorno.

Tra le novità di quest'anno anche la rimozione delle docce al centro della casa, una mossa studiata per dare maggiore privacy ai concorrenti.