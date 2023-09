"Ciao cara, riguarda Angelica del GF! Non è vero nulla di quello che dicono della sua famiglia": così inizia la segnalazione arrivata nelle ultime ore all'esperta di gossip Deianira Marzano riguardo ad Angelica Baraldi, concorrente del reality che nelle scorse puntate ha raccontato di avere un rapporto molto complicato con il padre.

La segnalazione di Marzano

"Mio marito lavora con lo zio di Angelica e dice che lei racconta queste cose solo per fare gossip. Anonimo pls" prosegue la segnalazione, stando alla quale dunque non corrisponderebbe al vero quanto raccontato dalla concorrente del GF che ha parlato di un clima esasperato a casa all'epoca in cui viveva ancora coi suoi genitori.

La storia raccontata in diretta da Angelica ha anche commosso Paolo Masella, altro concorrente, e suscitato l'interesse dall'opinionista Cesara Buonamici, che ha rivelato come il padre del ragazzo abbia avuto problemi di alcolismo segnando così l'infanzia del figlio.

Il racconto di Angelica

Cosa aveva raccontato Angelica?: “La situazione in casa è sempre stata difficile, complicata, il clima non era sereno. I miei genitori hanno due caratteri diversi e non riuscivano ad andare d’accordo. Ho provato a fare da intermediaria e poi mi sono stancata. Questo è stato interpretato come menefreghismo. In realtà era una difesa perché ero satura".

E ancora: "Poi durante il periodo del Covid hanno deciso di separarsi.

Dentro di me un po’ ci speravo perché non ne potevo più di vederli infelici tutti e due. Poi però la situazione è peggiorata, sono subentrate altre dinamiche".

La segnalazione arrivata alla Marzano non ha ovviamente alcuna prova a fondamento, va dunque presa con le pinze ed etichettata come un pettegolezzo e nulla di più.

Angelica e Grecia: botta e risposta durante la spesa

Nel frattempo, Angelica è finita al centro di un'altra polemica. Nella giornata di ieri, i concorrenti del GF stavano facendo la spesa quando Grecia Colmenares ha chiesto di comprare la gelatina. La 26enne senza giri di parole ha risposto con un secco "no" e ha aggiunto: "In Italia non mangiamo la gelatina a cucchiaiate".

Stando al giudizio di alcuni telespettatori del reality show, riversatisi su X (ex Twitter) per commentare l'accaduto, Angelica avrebbe assunto un atteggiamento sgarbato nei confronti della coinquilina. A detta di altri invece, all'interno del GF non è possibile accontentare le richieste di ogni singolo concorrente e bisogna dunque avere la capacità di adattarsi all'esigenze del gruppo.