Terra amara prosegue con molte novità su Canale 5 e le anticipazioni di martedì 26 settembre annunciano che Gaffur sarà protagonista.

Il marito di Saniye sarà deciso a trasferirsi in Germania dopo aver ricevuto la lettera per un nuovo lavoro, ma questa scelta non sarà vista di buon occhio da Demir. Il signor Yaman considererà la partenza di Gaffur un gesto di ingratitudine, anche se Sevda lo aiuterà a guardare le cose da un'altra prospettiva. Nel frattempo Fadik inizierà a temere che Sevda voglia sbarazzarsi di lei e Rasit.

Anticipazioni Terra amara: Gaffur pronto a lasciare Cukurova

Le anticipazioni di Terra Amara di martedì 26 settembre raccontano che per Gaffur arriverà il momento di comunicare a Demir la sua partenza per la Germania. Tutti crederanno che abbia deciso di trasferirsi per dare un futuro migliore alla famiglia, ma la realtà è ben diversa. Gaffur, dopo aver scoperto che Behice è l'assassina di Hunkar è stato ricattato dalla zia di Mujgan. Per non rischiare di finire in carcere per aver ucciso Hatip, Gaffur preferirà lasciare Cukurova. Demir non prenderà bene la decisione del marito di Saniye e sfogherà con lui la sua rabbia, dandogli dell'ingrato dopo tutto quello che la famiglia Yaman ha fatto per lui, sua moglie e Gulten.

Anticipazioni puntata di martedì 26 settembre: Sevda difende Gaffur

La puntata di Terra amara che andrà in onda martedì 26 settembre vede al centro dei riflettori l'imminente partenza di Gaffur, che farà infuriare Demir in quanto si sentirà tradito. A far ragionare Yaman ci penserà Sevda, che interverrà a suo favore chiedendo più comprensione.

L'ex cantante farà notare a Demir che Gaffur ha tutto il diritto di avere delle ambizioni e lo inviterà a riflettere sul suo comportamento brusco. Nel frattempo Saniye, Uzum e Gulten si prepareranno per salutare Gaffur, con le lacrime e il cuore a pezzi. Le donne e la bambina si consoleranno pensando a una vita migliore per tutta la famiglia, ma non sarà facile separarsi da Gaffur.

L'approvazione di Demir rincuora Gaffur poco prima di partire

Le anticipazioni di Terra amara di martedì 26 settembre rivelano che per Gaffur, dopo aver salutato la famiglia, arriverà il momento di congedarsi da Demir. L'ex caposquadra si avvicinerà timidamente a Yaman, che lo accoglierà con un atteggiamento decisamente diverso rispetto alle ore precedenti. Sarà calmo e comprensivo e lo rassicurerà: "Hai sempre lavorato bene". Gaffur sarà felice di sentire queste parole da parte del suo capo e si sentirà sollevato quando gli farà capire che per lui la porta della tenuta sarà sempre aperta. Il marito di Saniye partirà con il cuore più leggero grazie all'approvazione della sua famiglia e di Yaman. La partenza di Gaffur, però, farà preoccupare Fadik e Rasit, che inizieranno a temere che Sevda voglia sbarazzarsi di loro.